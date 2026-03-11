ホンダ「世界初のエンジン」搭載の新型「“V型3気筒”バイク」日本初公開！

2026年も3月中旬を迎え、いよいよ春のバイクシーズン開幕を告げる「モーターサイクルショー」（バイクショー）の開催が近づいてきました。

今年のホンダブースは「Next Stage」をキーワードに掲げ、歴史ある「CB」ブランドの次なる次元を予感させる展示など、これからのホンダへの期待を高めるコンテンツが目白押しです。

その中でも、今回のイベントにおける最大の目玉のひとつとして熱い視線を集めているのが、日本初公開（ジャパンプレミア）となる新型「V3R 900 Eコンプレッサー プロトタイプ（以下、V3R 900プロトタイプ）」です。

昨年の秋にイタリアで開催された「EICMA2025」（ミラノショー）で世界初公開され、世界中のバイクファンを大いに沸かせたこのマシン。

その開発コンセプトには「Non-Rail ROLLER COASTER（レールのないジェットコースター）」という非常に刺激的な言葉が与えられています。

ホンダがこれまでの二輪車開発で蓄積してきた高度なノウハウと最新テクノロジーを惜しみなく注ぎ込むことで、「約束された高揚感」と「卓越した安心感」という、相反する二つの要素を究極の次元で両立させることを目指した意欲作です。

最大のトピックは、その心臓部に秘められた革新的なメカニズムにあります。

スリムでコンパクトな新設計の「水冷75度V型3気筒エンジン」に組み合わされているのは、二輪車としては世界初となる電子制御過給機（Eコンプレッサー）。

これまでの過給機とは異なり、エンジンの回転数に依存することなく、電動の力で過給量を任意にコントロールできるのが最大の強みです。

これにより、排気量は900ccでありながら、アクセルを開けた瞬間からハイレスポンスかつ強烈なトルクを生み出し、1200ccクラスの大型バイクに匹敵する圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

さらに、この電動過給機はインタークーラーを必要としない構造になっているため、車体の軽量化に大きく貢献しています。

限られたスペースの中で重量物を重心の近くに集中配置することが可能となり、マスの集中化による極めて軽快なハンドリング性能も獲得しました。

ハイパワーでありながら、次世代に求められる高い環境性能も同時に満たす仕様を目指している点は、まさにホンダの技術力の結晶と言えるでしょう。

そして新型V3R 900プロトタイプは、スタイリングも非常に独創的でアグレッシブで、見る角度によって表情を変える左右非対称のサイドカウルが個性を際立たせています。

また、フューエルタンクには新しいデザインのエンブレム「ホンダ フラッグシップ ウィング」が誇らしげにあしらわれており、これは2026年以降に登場するホンダの最上位モデルへ順次採用されていく予定の特別な証となっています。

この新型V3R 900プロトタイプは、その名の通りまだ「プロトタイプ（「将来の量産を前提とした“試作車”）」ではありますが、ホンダが掲げる「自由で楽しい移動の喜び」を具現化する新たなマイルストーンです。

これまでにない操る楽しさと所有する喜びをライダーに提供すべく、現在も量産化に向けた開発が続けられています。

この革新的なモデルの実車は、まもなく開幕する全国3会場のモーターサイクルショーでついに日本のファンの前にお披露目されます。

「第42回大阪モーターサイクルショー2026」は、3月20日から22日の3日間インテックス大阪で開催。

「第53回東京モーターサイクルショー2026」は、3月27日から29日に東京ビッグサイトで開催。

そして「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」は、4月10日から12日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて行われます。

かつてない乗車体験を予感させる新世代V3エンジンの圧倒的なオーラを、ぜひ会場で直接体感してみてください。