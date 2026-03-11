Image: DAIWA246

釣り具メーカーとして知られるDAIWA（ダイワ）は、今シーズンから新たに展開する都市向けウェアライン「DAIWA247」を発表しました。 その新ラインのなかでも象徴的的なアイテムが、GORE-TEXを採用した「GORE-TEX 2L SHELL JACKET」（税込35,750円）。

アウトドア由来の機能性と都市生活に馴染むデザイン性を両立した一着で、アウトドアブランドとは少し違う、釣り具メーカーならではの機能設計もおもしろいポイントです。

雨や気温差に強いGORE-TEXシェル

「GORE-TEX 2L SHELL JACKET」は、防水透湿素材のGORE-TEXを採用したシェルジャケット。

GORE-TEXは登山やアウトドアのための素材と思われがちですが、都市生活でもその恩恵は大きく、デイリーウェアやスニーカーなどにも採用されることも増えてきました。アウトドア装備として生まれた素材が、通勤や日常の移動をより快適にしてくれるウェアとして活用されています。

「DAIWA247」は、フィッシングブランドDAIWAの思想をデイリーウェアに落とし込んだライン。

釣り場では、長時間行動や環境変化に対応できる装備が求められます。アウトドアブランドのシェルは機能性が高い反面、見た目がテクニカルになりがちなものも多い一方、DAIWA247のシェルは、街で着ることを前提にしたシンプルなデザイン。

ミニマルな見た目ながら、ポケット配置や構造は実用性を意識した設計になっています。釣り場で求められ実装されてきた機能が、日常のウェアとして自然に使える形になっていることが個別のアイテムだけでなく、ブランド全体の特長でもあります。

フィッシングベストのDNA

ラインナップには、「ザ・フィッシングブランド」らしいアイテムもあります。「COMBI-UP VEST」（税込27,500円）は、フィッシングベストから着想した収納構造を持つアイテム。

ポケットを活かしたレイヤードスタイルが特徴で、アウターやTシャツの上から羽織るのが基本の着こなしと言えるでしょう。

別売りの「PERTEX COMBI-UP SHELL JACKET」（税込35,750円）とのスタイリングはこんな感じ。

ガジェットをたくさん持ち運ぶ人や、バッグを持ち歩きたくない人にはこの収納はかなり便利そう。ポケットにスマホやイヤホン、モバイルバッテリーを入れて身軽に出かける、そんな使い方にも合いそうですよね。

DAIWA247は単なるアウトドアウェアではなく、フィッシングブランドの文化そのものを都市向けに翻訳したラインとも言えそうです。

Source: DAIWA247