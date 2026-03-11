福岡で「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」開催へ！

写真拡大

　サンリオの体験型イベント「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」が、4月18日（土）〜5月31日（日）の期間、福岡・福岡市にある複合エンターテインメントビルBOSS E・ZO FUKUOKA 6階イベントホールで開催される。

【写真】制服姿がかわいい！　韓国で大人気だったフォトスポットなど

■サンリオキャラクターズと体験

　今回開催される「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」は、各地で人気を集めた展示をはじめ、ワークショップやキャラクターグリーティングなどが行われる期間限定のイベント。

　町をイメージした会場では、高さ約2mのBIGバルーンや、個性豊かなキャラクターの秘密を紹介したパネル展示、韓国で大人気だった“学校”がテーマのフォトスポットなど、さまざまなコンテンツが楽しめる。

　また、ワークショップも用意され、キャラクターのミニ消しゴムを好きな組み合わせでケースに詰められる「ミニ消しゴム詰め放題」や、自分らしいカラーリングでオリジナルのオブジェが作れる「素焼き絵付け体験」に参加できる。

　さらに、サンリオピューロランド限定グッズが販売されるほか、指定日にはハローキティやマイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ぽちゃっこなどが会場に遊びに来るグリーティングも実施される。