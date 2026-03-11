去年１２月、埼玉県八潮市のアパートでオートバイ２台を盗んだとして、前橋市に住む２９歳の男ら３人が窃盗の疑いで再逮捕されました。

関係先からは盗品とみられるオートバイ約５０台が押収されています。

窃盗の疑いで再逮捕されたのは、前橋市大胡町の無職、太田一希容疑者２９歳と、前橋市に住む飲食店従業員の１９歳の男、みどり市に住む無職の１９歳の女です。

警察の調べによりますと、３人は去年１２月２５日の午後１１時ごろから２６日の午前９時ごろにかけて、埼玉県八潮市内のアパートの駐輪場で、住人でアルバイトの男性が所有するオートバイ２台を盗んだ疑いがもたれています。

太田容疑者らの自宅からは、オートバイ約５０台が押収されていますが、車体番号が書きかえられるなど細工がされていました。

警察は転売目的でオートバイを盗んだ疑いがあるとみて捜査し、余罪についても詳しく調べを進めています。

取材に対し警察は、捜査に支障があるとして３人の認否を明らかにしていません。

警察はことし１月２９日に太田容疑者と１９歳の男を、先月１９日には、女を含む３人をオートバイの窃盗容疑で逮捕していました。