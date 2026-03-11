【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、距離スキー男子１０キロクラシカル（立位）で昨季世界選手権王者の川除大輝（日立ソリューションズ）は４位に終わった。

新田佳浩（同）は７位。女子１０キロクラシカル（立位）では阿部友里香（同）が４位、岩本美歌（北海道エネルギー）が７位、出来島桃子（東京品川病院）が９位だった。

東日本大震災から１５年。岩手県山田町出身の阿部は特別な思いで今大会を迎え、女子１０キロクラシカルで４位の快走を見せた。１１日のこの日の朝、黙とうをしてレースに臨んだ。「（過去の大会で）３月１１日のレースは情けない成績ばかりで、なかなか素直にコメントを出せなかった。今日はみなさんの応援を胸にしっかり走ることができた」。前回の北京大会後に長女を出産。ママアスリートは感激に浸った。

初出場の源「ほぐれてきた」

男子座位の源貴晴（アムジェン）は距離２戦目で１８位。「個人としては滑りも良かった」と内容に満足した様子を見せた。バイアスロンでは初出場の緊張で思うようなレースができなかったが、「かなりほぐれてきた」という。今大会はバイアスロンを含めて多くのレースに出る予定で、タフな４５歳は「自分を痛めつけるのが大好きなので」と話した。