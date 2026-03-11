商船三井は１１日、ペルシャ湾に停泊中の同社が所有するコンテナ船「ＯＮＥ ＭＡＪＥＳＴＹ」（日本船籍）の船尾部に損傷があることを確認したと発表した。

日本人を含む乗組員にけが人はなく、船は自力航行が可能という。軍事衝突の影響によるものかなど、原因は不明としている。

商船三井によると、現地時間１１日未明に衝撃と音があり、船尾部に穴が開いていることを確認した。浸水や火災などは起きていないという。穴の大きさなどは明らかにしていない。

同社は現場の位置について、米国とイスラエルによるイラン攻撃後に事実上封鎖されているホルムズ海峡から約１００キロ・メートル離れたペルシャ湾内だと説明。損傷の原因については不明としており、攻撃を受けたかどうかについても「わからない」とした。

損傷が確認された船は、商船三井、日本郵船、川崎汽船が出資しているコンテナ船運航会社「オーシャン・ネットワーク・エクスプレス」（ＯＮＥ）が運航している。国土交通省によると、１１日時点でペルシャ湾内には今回損傷した船を含めて日本関係の船舶４５隻がとどまっていて、このうち５隻に日本人２４人が乗船しているという。

また商船三井は１１日、日本時間４日にホルムズ海峡の東側にあるオマーン湾に停泊していた際に、上空からの落下物で損傷があった船舶についても、同社の原油タンカーだったと明らかにした。政府は日本関係の船舶と発表したが、どの社の船かは明らかにしていなかった。同社は「引き続き安全を最優先に、状況把握と情報収集に努めたい」としている。

一方、タイ当局によると、ホルムズ海峡付近で１１日午前、タイ企業の貨物船が攻撃を受け、爆発とともにエンジン室で火災が発生した。乗組員２３人のうち２０人はボートで退避し、オマーン海軍に救助されたが、３人の行方が分かっていない。

この貨物船について、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１１日、警告を無視したために攻撃したと発表した。

英海軍の関連機関「英海運貿易オペレーション（ＵＫＭＴＯ）」は１１日、ホルムズ海峡周辺にいる複数の船で、正体不明の飛翔（ひしょう）体の衝突や損傷が確認されたと発表している。