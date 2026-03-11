松本市では11 日、同じ時刻に学校や職場などで一斉に避難行動をとる防災訓練が行われ、当時を知らない子どもたちも震災の教訓を学びました。



【訓練】

旭町小学校:午前9時

「はい机の下にもぐって」

「強い揺れです」



松本市にある全校児童「335人」の旭町小学校では午前9時の訓練放送に合わせて児童たちが一斉に机の下に隠れて身を守りました。



松本市では2015年から東日本大震災が起きた毎年3月11日ごろに学校や家庭、職場などで同じ時刻に一斉に身を守る防災訓練を行っています。





5年生の児童「素早く（もぐる）ことと、机からはみ出さないようにすることなどを気を付けました」5年生の児童が生まれたのは、2014年と2015年。担任の先生から当時の状況などを聞き防災について考えました。5年1組 原亮介教諭「東日本大震災の時に揺れは1分間ぐらい長く続いたと思い出した。パニックになったら、冷静に考えて動くことができないと思う。1年に1度だけれど3月11日という日を忘れないということと、自分の命を守るという大切な日にしてこの訓練を続けていけるといいと思った」5年生の児童「いつ地震が起こるか分からないから学校の訓練を本番だと思ってやっていきたい」5年生の児童「本当に起こったとしたらパニックになっちゃうかもしれないけれど、冷静に判断できるようにしたい」松本市によりますと、11日は事前登録した企業や学校などで「5000人以上」が訓練に参加しました。松本市 臥雲義尚 市長「松本の場合は糸魚川静岡構造断層線の上にある街ということで、いざ震災が起きた時にどうするのか、準備を日頃からしていただくことを改めてお願いしたいと思う」