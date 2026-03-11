山田涼介、家族旅行で沖縄へ “尊い”プライベート写真を公開「世界一最高な叔父」「姪っ子ちゃんが羨ましい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、11日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行で訪れたという沖縄のプライベート写真を一挙に投稿した。
【写真あり】山田涼介、「全力でおじ活」と反響の家族旅行写真
山田は1つ前の投稿で「家族で沖縄に。最高の休日でした。3月はまだ涼しくてとても過ごしやすかったなぁ」と報告。その続きとして「沖縄の思い出。」と題して「生き物探し。ビックピース。ホエールウォッチ。いなかった。押し相撲。お揃いシーサー。置物作り。顔。運転。ピース。」の説明とともに旅行を満喫する写真の数々をアップ。
そのなかには後ろ姿の幼い女の子とビーチを歩いたり、双眼鏡を覗き込んだり、一緒に遊んでいる様子が…。「ずっとドラマ見てる感覚、毎秒写真集」「おじ活満喫できたみたいでよかった」「全力でおじ活してて愛おしい」「毎回、姪っ子ちゃんが羨ましい」「世界一最高な叔父すぎる」と微笑ましく見守るコメントが数多く寄せられた。
さらに助手席から運転席の山田を横から映した写真もあり「運転姿イケメンすぎる」「運転姿ヤバすぎて手が止まりました」とこちらも歓喜の声が集まっている。
