女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。

試合前に岡田太郎社長がリングに上がると、「とある選手から皆さまにごあいさつがあります」とアナウンスすると新日本の元IWGPジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードと伊藤麻希が登場。伊藤から「大切なお知らせがあります」と思わせぶりのコメント。

デスペラードは「スターダムに移籍を…」と女子団体に入団かと言いかけたところ、そこにデスペラードの妹分のスターライト・キッドが「ホントに怒られますよ。いいんですか」と焦ってリングインする。発表を遮ったと、観衆からブーイングを浴びる場面も。

デスペラードは「伊藤ちゃんの一言でやりたいことが見つかった。ホントは私の興行の告知みたいになったすいません。ぜひDEATH VEGAS Invitationalに出てほしい」（現地時間4月16日、米ラスベガス）とまず伊藤を招待。「1枚、2枚、最初から伊藤ちゃんだけに渡すつもりだったんですか」とSキッドはすねるとデスペラードが「記念興行にも出してもらったし、移籍ではありませんが」と招待状を手渡して事なきを得た。