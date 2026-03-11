　本日の日経平均株価は、米オラクル 決算を受け、AI関連やハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比776円高の5万5025円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、系統用蓄電池事業が牽引し5～1月期営業益は2.4倍で着地したグリーンエナジー＆カンパニー <1436> [東証Ｇ]、2月の中国大陸売上の急回復が好感された良品計画 <7453> [東証Ｐ]など。そのほか、ブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<3673> ブロドリーフ　東Ｐ　情報・通信業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業

<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学
<5985> サンコール　　東Ｓ　金属製品
<6356> 日ギア　　　　東Ｓ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械

<6496> 中北製　　　　東Ｓ　機械
<6521> オキサイド　　東Ｇ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器

<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<6961> エンプラス　　東Ｐ　電気機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7453> 良品計画　　　東Ｐ　小売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業

<7539> アイナボＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7819> 粧美堂　　　　東Ｓ　その他製品
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業

<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9632> スバル　　　　東Ｓ　サービス業

株探ニュース