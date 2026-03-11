

本日の日経平均株価は、米オラクル 決算を受け、AI関連やハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比776円高の5万5025円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、系統用蓄電池事業が牽引し5～1月期営業益は2.4倍で着地したグリーンエナジー＆カンパニー <1436> [東証Ｇ]、2月の中国大陸売上の急回復が好感された良品計画 <7453> [東証Ｐ]など。そのほか、ブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業

<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業

<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業



<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学

<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学

<5985> サンコール 東Ｓ 金属製品

<6356> 日ギア 東Ｓ 機械

<6454> マックス 東Ｐ 機械



<6496> 中北製 東Ｓ 機械

<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器

<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器

<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器

<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器



<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器

<6961> エンプラス 東Ｐ 電気機器

<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業

<7453> 良品計画 東Ｐ 小売業

<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業



<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<7819> 粧美堂 東Ｓ その他製品

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業



<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9632> スバル 東Ｓ サービス業



株探ニュース

