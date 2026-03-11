9日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくが、28日（土）と29日（日）にとり野菜みそ BLUECATS ARENAで行われるSVリーグ女子第21節のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ戦で、ベルマーク回収イベントを実施することをクラブ公式サイトで発表した。

好評だった2月の実施に続き、2回目の開催となった本イベントは、PFUと2025-26シーズンのスポンサー契約を締結したキリンビバレッジ株式会社（KIRIN）とのコラボで行われる。

KIRIN商品を1点以上含むベルマーク10点が1口であり、1口につきKIRINの商品を1本プレゼント。引換できる商品は「キリン 生茶」「KIRIN LOVES SPORTS」「キリンレモン」「小岩井 純水ぶどう」の4種類を予定している。引換は1人につき最大5本まで。さらに、イベントに参加した方へ1人につき1つ「KIRINオリジナルグッズ」がプレゼントされる。

両日ともに実施時間は開場から試合開始（13:05）まで。KIRIN商品およびKIRINオリジナルグッズは先着順で、なくなり次第終了となる。