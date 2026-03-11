女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。

準々決勝が行われ、羽南と伊藤麻希が対戦。5分すぎには伊藤が逆エビ固めで追い込む。羽南はハイキックからブロックバスターでカウント2。羽南が岩石落とし固めを狙うも伊藤が、回転して再び片エビ固めから伊藤クラッチで勝負に出る。10分すぎ、両者が丸め込みの応酬。11分22秒、伊藤は羽南のセブンティーン（変形ラ・マヒストラル）で敗れて、準決勝進出を逃した。

敗れた伊藤は「ファック！」と怒りまくる。「どうしよう？どうしたらいい？」と仲間の古沢につかみかかる。古沢が問いかけると「伊藤はトーナメント優勝すると思って、ちょっとだけ質のいい伊藤リスペクト軍団のTシャツを1000枚発注してしまった。どうやって支払ったらいい」と困惑。「伊藤は今月の家賃を支払えない」とパニックに陥る。古沢に「稀杏住まわせてくれ」と哀願するもすっかり断られた。

「（15日の）横浜武道館でちょっとだけ質のいいTシャツを売りさばくしかない」と横浜武道館でTシャツを手売りして完売し、家賃を払うことを誓っていた。