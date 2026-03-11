【GOBBLE】 9月24日 発売予定 価格： パッケージ版 7,920円 ダウンロード版 3,980円

日本一ソフトウェアは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用横スクロールアクション「GOBBLE」を9月24日に発売する。価格はパッケージ版が7,920円、ダウンロード版が3,980円。発表にあわせて、パッケージ版の予約受付も開始した。

本作は、「夜廻」や「嘘つき姫と盲目王子」といったタイトルを見出した社内コンペ「日本一企画祭」から生まれた、新作2D横スクロールアクション。カートゥーン調のビジュアルと賑やかなモーションが画面を派手に彩り、見ているだけでも楽しくなるような、ポップでダークな世界観が味わえる。倒した敵は捕食することができ、体力の代わりとなる「捕食ハート」が増えるほか、モンスターによっては能力を奪って使えるようになる。

GOBBLE

【「GOBBLE」プロモーションムービー】

【STORY】

昔々……この世界には「モンスター」と呼ばれる恐ろしい生物が溢れ、それらを率いる凶悪な「魔王」によって人々の命は脅かされていた。そんな絶望的な状況で魔王に戦いを挑んだ1人の青年は、激闘の末魔王を打ち滅ぼし、同時に全てのモンスターも消滅した。そしてのちに、その勇敢な青年は「勇者」と呼ばれることとなった――

そんな昔話を聞かされて育ったルゥトの前に、消滅したはずのモンスターが現れる。モンスターと戦う術を持たず、ピンチに陥るルゥトが出会ったのは、尊大で利己的な鳥のモンスター。

「ワガハイを使え」

空腹のモンスターに導かれ、平和だったはずの日常は崩れ去っていく。

「――ワガハイは腹が減っているのだ!!」

キャラクター

勇者にあこがれる少年 ルゥト

小さな村で家族と暮らす、勇敢だけど無鉄砲な少年。モンスターが村に現れた際、家族の止める言葉も聞かずに騒ぎへと飛び出したことで、家族とはぐれた上に自身もピンチに陥ってしまう。

そんな状況で出会った怪しいモンスター「カマエル」に嫌々従いながら、離れ離れとなった家族を探す旅に出る。

自称・最強のモンスター カマエル

人の言葉を話す、鳥のような風貌をしたモンスター。人間を見下しており、自らの空腹を満たすためにルゥトを「下僕」として利用している。

モンスターでありながらモンスターを好んで「捕食」する変わり者で、食らった力を自分のものとして扱うことができる。喰うこと以外に対して興味が薄く、ルゥトと衝突してばかり。

カートゥーン調のグラフィック

本タイトル「GOBBLE」を語るに欠かせない要素のひとつが、カートゥーン調にデザインされたグラフィック。デフォルメされたポップな絵柄で描かれるキャラクターが、コロコロと感情豊かに表情を変え、グラフィックの賑やかさを感じさせてくれる。

表情豊かなキャラクターたちは、見ているだけで楽しい

オノマトペ

ステージに入ると、ルゥトの行動や風の音などを表現する多くのオノマトペが登場。カートゥーン調に描かれたビジュアルと相まって、「走る」、「ジャンプする」などのありがちな行動も「DASH」、「HOP」と文字が出てくることで、まるでアニメーションを見ているようなワクワク感が楽しめる。

ルゥトの動作ひとつひとつにもオノマトペがつく

「chilly」、「drafty」などのオノマトペで寒々しい雰囲気が伝わってくる

コミック

ストーリーの合間には、コミックのワンシーンを切り取ったような画面が差し込まれ、文字を読むだけでは味わえない迫力ある演出が楽しめる。

ダイナミックに描かれるコミックは迫力満点！

ステージを進んでいるときにも演出が入る

ゲームのカギを握る「捕食」

ルゥトが進むステージにはモンスターがたくさん現れる。カマエルの力を借りて、襲いくるモンスターに立ち向かおう。倒した敵は捕食することができる。

捕食をすると、体力の代わりとなる「捕食ハート」が増えるほか、モンスターによっては能力を奪って使えるようになり、ステージの攻略が有利になる。

敵を倒すと、目の前に死骸が……捕食のチャンス！

捕食の際には、大きな「GOBBLE」の文字が！

パッケージ版情報

初回生産限定特典

価格：7,920円

パッケージ版の初回生産限定特典には、本編ゲームソフトに加えて、サウンドトラックCDとアートブック、描き下ろしイラストを使用したラバーキーホルダーやトラベルステッカーが特製BOXに同梱される。

【初回限定特典付きパッケージ版】

・ゲームソフト

・特製BOX

・サウンドトラックCD

・アートブック

・ラバーキーホルダー

・トラベルステッカー3 種

Nippon1.jp ショップ限定版

価格：9,900円

公式通販サイト「Nippon1.jp」では、ショップでしか手に入らない限定版が登場。限定版には、初回生産限定特典のアイテムに加えて、アクリルスタンドと缶バッジが付属する。

【Nippon1.jp ショップ限定版】

・ゲームソフト

・特製BOX

・サウンドトラックCD

・アートブック

・ラバーキーホルダー

・トラベルステッカー 3種

・ゆれるアクリルスタンド

・缶バッジ 2種

