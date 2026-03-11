お笑いタレントの山田花子が、51歳の誕生日を迎えた10日、ブログを更新。この日のお弁当を公開した。

【映像】山田花子が夫に毎朝作る手料理や誕生日のお弁当

2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の男の子を育てている山田。ブログでは、安く見えないおかずや、夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダなど、さまざまな手料理を披露してきた。

誕生日のお弁当に絶賛の声

10日のブログでは、「きょう51歳なりました ネギ、根っこの少し上だけ残して水に入れていたらどんどん大きくなっていく！土に植えるより早い。また食べられるよ、51歳小さな楽しみです」と、誕生日を迎えたことを報告。次の投稿では、「ランチは、オムライス・お味噌汁・サラダ。たまごとライスのサイズが合ってない。自宅でとれた豆苗をお味噌汁に入れたら絡まって食べにくかった。そんな誕生日のランチでした」と、この日のお弁当を公開した。

この投稿には、「お誕生日おめでとう」「オムライス美味しそうです、良きバースデーランチ」「綺麗で栄養満点のお弁当！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）