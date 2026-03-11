TiDEが本日3月11日(水)に新曲「色めき」を配信リリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。

「色めき」は “家族” がテーマの春ソングになっており、春らしい爽やかで疾走感あるサウンドに絡まり合うパーカッションが心地よいグルーヴの楽曲。

ミュージックビデオは春の光を感じるような綺麗な日差しの中で演奏するバンドシーンと、歌詞の世界観を表現する「満たされない一人の女性像」を断片的に切り取った作品に仕上がっている。

さらに、バンド初となる自主企画ライブツアー＜TiDE presents『Blend Your Mode』＞の開催が決定した。こちらは豪華ゲストアーティストを迎え、東京・大阪の2ヶ所で開催されるとのこと。チケットはイープラスにて1次先着先行を受付中。

■＜TiDE presents『Blend Your Mode』 ＞ ＜東京公演＞

2026年6月27日(土)東京・下北沢ADRIFT

Open 17:15 / Start 18:00

出演アーティスト：TiDE / ゲスト ＜大阪公演＞

2026年7月3日(金)大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN

Open 18:30 / Start 19:00

出演アーティスト：TiDE / ゲスト 【チケット1次先着先行】：3月11日(水) 20:00〜 4月8日(水) 23:59

https://eplus.jp/tide/

■ライブ情報 03月20日(金・祝)【大阪】「梅田界隈 THE CIRCUIT ’26」 ※サーキットイベント

03月21日(土)【愛知】「IMAIKE GO NOW」 ※サーキットイベント

03月22日(日)【香川】「SANUKI ROCK 2026」 ※サーキットイベント

04月11日(土)【東京】「SYNCHRONICITY’26」※サーキットイベント

04月12日(日)【大阪】「GIGANTIC TOWN MEETING -THANKS 10TH GIGA-」

※サーキットイベント

04月16日(木)【東京】HOT STUFF×ULTRA-VYB

新人フックアップ企画「CONNECTION Vol.05」at 新代田FEVER

04月18日(土)【北海道】 FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS 「IMPACT! XXIII」※サーキットイベント