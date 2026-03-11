開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、1次ラウンドを首位で突破した日本代表・侍ジャパン。チームは3月15日から、決戦の地であるアメリカへと舞台を移し、決勝ラウンドを戦う。

今大会、過去最多となる9人が参戦したメジャー組の活躍が目立つなか、国内組で強烈な存在感を放っているのが福岡ソフトバンクホークスの周東佑京だ。今後のキーマンになると思われる周東について、今、Xでは意外すぎる“指摘”が相次いでいる……。

《どうも周東右京がレインボーの池田にみえてしかたないのは、わたしだけ？？》

《周東、多分メイクしたらめちゃくちゃ女装が似合うと思う レインボー池田と同じ感じ》

お笑いコンビ「レインボー」の池田直人とそっくりだという声が続出しているのだ。

「周東選手とレインボー池田さんがそっくりだというのは、かなり前から言われていたことです。確かにおふたりとも爽やかな顔立ちで、目元が似ているとも言われています。周東さんは30歳で、池田さんは32歳。身長は周東さんが180cmですが、池田さんも177cmとなかなか高身長です。池田さんはコントで女装することが多く、メイクアップアドバイザーなどの資格を持ち、コスメブランドまで立ち上げるほどの美容オタクです。一方、周東選手もなかなかの美肌で、福岡にある美容クリニックにもよく行っているようですね」（スポーツ紙記者）

意外と共通点はあるものの、決定的な違いもあるという。

「池田さんは『運動神経悪い芸人』なんですよ。バラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）の人気企画で、池田さんはその常連なんです。2025年12月の特番でも『ゾンビの走り方』とイジられていました。周東選手はというと、これまで4度の盗塁王に輝く、日本が誇る韋駄天。その点では正反対ですね」（同前）

ちなみに侍ジャパンでは、大勢投手とチョコレートプラネットの長田庄平が似ているという声もチラホラ。そんなことを考えながら観るWBCもまた、楽しいかもしれない。