日本一ソフトウェア、PS5版「夜廻三」など新作やセール情報などを紹介する配信を実施「絵本」シリーズの原点「嘘つき姫と盲目王子」PC版も3月11日24時より配信
日本一ソフトウェアは、新規タイトルなどを紹介する配信「日本一ソフトウェア UNTITLED//」を本日3月11日20時より実施した。
本配信では、日本一ソフトウェア代表取締役社長・猿橋健蔵氏により、現在開発中の完全新規タイトルや、既に発表済みのタイトルの続報に加え、セール情報等、全11作品が紹介された。
【「日本一ソフトウェア UNTITLED//」番組概要】
配信日：3月11日20時～
「Curse Warrior」
「Curse Warrior」は、呪いに満ちた地下迷宮「エクリプス」の攻略に挑むダンジョンクローラーRPG。配信では新たにPV第2弾が公開された。【『Curse Warrior』プロモーションムービー第２弾】
ダンジョン探索では、理不尽な「呪い」が常にプレーヤーへ困難をもたらす。幾度となく立ちはだかる試練に対し、トライ＆エラーを重ねながら試行錯誤を繰り返し、自分だけの攻略法を見出していくことが求められる。
ゲームの序盤が楽しめる体験版が3月11日24時より配信開始となる。
【Curse Warrior】
発売日：3月26日 発売予定
ジャンル：ダンジョンクローラーRPG
機種：プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch
価格：パッケージ版 7,920円、ダウンロード版 7,920円
「シニガミ姫と異書館ノ怪物」
「シニガミ姫と異書館ノ怪物」は、ヒトと異形の交流を描く、大人も楽しめる「絵本」シリーズの最新作。配信では実際のゲーム画面も公開された。
また、本タイトルは3月28日・29日に東京都千代田区の「ベルサール秋葉原」にて開催される「ハピネットゲームフェス」で試遊出展されるほか、体験版も配信される。
【シニガミ姫と異書館ノ怪物】
発売日：4月30日 発売予定
ジャンル：メルヘンをこわすアドベンチャー
機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
価格：Switch2/PS5版 9,020円、Switch版 7,920円
「ほの暮しの庭」
「ほの暮しの庭」は、「夜廻」シリーズのスタッフが手がける、郷愁あふれる田舎の村を舞台にした生活シミュレーションゲーム。配信では、作物や動物の世話、釣りや狩り、住人との交流など、彼ヶ津村での日常のひとときや、皆が寝静まった後に訪れる“非日常”の探索要素についても紹介された。
【ほの暮しの庭】
発売日：7月30日 発売予定
ジャンル：生活シミュレーション
機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam
価格：Switch2/PS5/Steam版 9,020円、Switch版 7,920円
PS5版「夜廻三」
「ほの暮しの庭」の「夜」の源となったタイトル、「夜廻」シリーズ最新作である「夜廻三」のPS5版が3月11日24時より配信される。
配信を記念して、PS5/PS4/Switch用ダウンロード版のセールも実施される。
「大戦略 SSB2」
日本一ソフトウェアグループのシステムソフト・ベータから2月26日に発売された「大戦略SSB2」の最新PVが公開された。【『大戦略SSB2』ゲーム概要PV（プロモーションビデオ第２弾）】
本作では、マップ構造の立体化をはじめとするシステムの進化により、さらに奥深い戦略体験と知的な興奮を味わえる内容となっている。初期収録マップは54種、登場兵器は300種以上と、ボリューム面においても、十分に遊び応えのある作品。
ゲーム本体と同時発売の追加生産国「イギリス」に続き、第2弾となる「イラン」が3月26日に発売される予定。さらに「スウェーデン」が4月、「フランス」が5月に発売予定となっている。
4つまとめてお得に購入できるシーズンパスも用意されている。
今後のアップデートでは、米国で発表された戦闘艦を昨年2025年12月にいち早く実装したことに加え、情勢解説付きの新シナリオも配信予定。
【大戦略 SSB2】
発売中
ジャンル：現代兵器 ウォー・シミュレーション
機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows
価格：通常版 8,778円
プロジェクトネーム「プリニーすごろく」
プロジェクトネーム「プリニーすごろく」が発表された。本作は、「すごろく」と聞いて多くの人が思い浮かべるイメージを、良い意味で裏切る“ハチャメチャ”な体験を詰め込んだタイトルで、2026年秋に発売される予定。
本作では、時に戦い、時に協力し、常に足を引っ張り合いながらライバルたちを出し抜くなど、誰も体験したことのない「ハチャメチャなすごろく」を楽しめる。
【プロジェクトネーム「プリニーすごろく」】
発売日：2026年秋 発売予定
ジャンル：パーティーゲーム
機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam
価格：通常版 7,678円
Windows向けPCソフト配信サービス「日本一PCゲームズ」
Windows向けPCソフト配信サービス「日本一PCゲームズ」が開始される。
これまで、コンシューマー版にしか付属できなかったアートブックや、アクリルスタンドといった物理的な限定特典を用意。ダウンロード版でありながら手に取れる特典もあわせて楽しめる。
PC版「嘘つき姫と盲目王子」
「絵本」シリーズの原点「嘘つき姫と盲目王子」の、Steamおよび日本一PCゲームズにて遊べるダウンロード版が3月11日24時より配信される。また、配信を記念して、各プラットフォームにてセールも行なわれる。
スマートフォン版「魔女と百騎兵」
新たなプロジェクトとして、ルーデルより「魔女と百騎兵」のスマートフォン向けゲームが開発される。配信は2026年度内の予定。
本プロジェクトの発表を記念して「魔女と百騎兵 Revival」が60%オフの特別価格となるセールが実施されている。
「MAD RAT DEAD」配信記念セール
2020年に発売された横スクロールリズムアクション「MAD RAT DEAD」が過去最大割引である75%オフになるセールが実施される。また、日本一ソフトウェア公式通販では、同タイトルのサウンドトラックが30%オフになる期間限定セールが実施される。
【日本一ソフトウェア公式通販サイト「Nippon1.jpショップ」販売ページ】
「GOBBLE」
第1回「UNTITLED//」にて、プロジェクトネーム：「GOBBLE」として発表されていた新作横スクロールアクション「GOBBLE」のPVが初公開。カートゥーン調でポップなゲームの雰囲気と本タイトルのストーリーも公開された。【『GOBBLE』プロモーションムービー】 【ストーリー】
舞台は、魔王が倒され平和になったはずの世界。
小さな村で妹とおじいちゃんとともに暮らす、勇敢ながらも無鉄砲な少年「ルゥト」。
穏やかな日常は、突如村にモンスターが現われたことで一変します。
制止の声も聞かず騒ぎへ飛び出したルゥトは、深い亀裂の底へと落ちてしまいます。
地下空間で目を覚ましたルゥトは、人の言葉を話す飢えたモンスター「カマエル」と出会い、逃れられない役割を課せられます。
モンスターを「喰らう」ことで強くなるカマエルとともに――
大切な家族を探すため、そして飢えを満たすため、旅へと踏み出します。
【GOBBLE】
発売日：9月24日 発売予定
ジャンル：横スクロールアクション
機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows
価格
・Switch2/Switch/PS5
パッケージ版：7,920円
ダウンロード版：3,980円
・Steam/Windows
ダウンロード版：3,980円
