日本一ソフトウェアは、新規タイトルなどを紹介する配信「日本一ソフトウェア UNTITLED//」を本日3月11日20時より実施した。

本配信では、日本一ソフトウェア代表取締役社長・猿橋健蔵氏により、現在開発中の完全新規タイトルや、既に発表済みのタイトルの続報に加え、セール情報等、全11作品が紹介された。

【「日本一ソフトウェア UNTITLED//」番組概要】

配信日：3月11日20時～

「Curse Warrior」

【紹介タイトル一覧】 タイトル ジャンル 対応機種 発売 Curse Warrior ダンジョンクローラーRPG PS5/PS4/Nintendo Switch 3月26日 シニガミ姫と異書館ノ怪物 メルヘンをこわすアドベンチャー PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch 4月30日 ほの暮しの庭 生活シミュレーション PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam 7月30日 PS5版 夜廻三 ホラーアドベンチャー PS5 3月12日 大戦略SSB2 現代兵器ウォー・シミュレーション PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows 2月26日 プロジェクトネーム プリニーすごろく パーティーゲーム PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam 2026年秋発売予定 PC版 嘘つき姫と盲目王子 アクションアドベンチャー Steam/Windows 3月12日 スマートフォン版 魔女と百騎兵 未定 Android/iOS 2026年度配信予定 GOBBLE 横スクロールアクション PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows 9月24日

「Curse Warrior」は、呪いに満ちた地下迷宮「エクリプス」の攻略に挑むダンジョンクローラーRPG。配信では新たにPV第2弾が公開された。

【『Curse Warrior』プロモーションムービー第２弾】

ダンジョン探索では、理不尽な「呪い」が常にプレーヤーへ困難をもたらす。幾度となく立ちはだかる試練に対し、トライ＆エラーを重ねながら試行錯誤を繰り返し、自分だけの攻略法を見出していくことが求められる。

ゲームの序盤が楽しめる体験版が3月11日24時より配信開始となる。

【Curse Warrior】

発売日：3月26日 発売予定

ジャンル：ダンジョンクローラーRPG

機種：プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch

価格：パッケージ版 7,920円、ダウンロード版 7,920円

「シニガミ姫と異書館ノ怪物」

「シニガミ姫と異書館ノ怪物」は、ヒトと異形の交流を描く、大人も楽しめる「絵本」シリーズの最新作。配信では実際のゲーム画面も公開された。

また、本タイトルは3月28日・29日に東京都千代田区の「ベルサール秋葉原」にて開催される「ハピネットゲームフェス」で試遊出展されるほか、体験版も配信される。

【シニガミ姫と異書館ノ怪物】

発売日：4月30日 発売予定

ジャンル：メルヘンをこわすアドベンチャー

機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

価格：Switch2/PS5版 9,020円、Switch版 7,920円

「ほの暮しの庭」

「ほの暮しの庭」は、「夜廻」シリーズのスタッフが手がける、郷愁あふれる田舎の村を舞台にした生活シミュレーションゲーム。配信では、作物や動物の世話、釣りや狩り、住人との交流など、彼ヶ津村での日常のひとときや、皆が寝静まった後に訪れる“非日常”の探索要素についても紹介された。

【ほの暮しの庭】

発売日：7月30日 発売予定

ジャンル：生活シミュレーション

機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam

価格：Switch2/PS5/Steam版 9,020円、Switch版 7,920円

PS5版「夜廻三」

「ほの暮しの庭」の「夜」の源となったタイトル、「夜廻」シリーズ最新作である「夜廻三」のPS5版が3月11日24時より配信される。

配信を記念して、PS5/PS4/Switch用ダウンロード版のセールも実施される。

「大戦略 SSB2」

日本一ソフトウェアグループのシステムソフト・ベータから2月26日に発売された「大戦略SSB2」の最新PVが公開された。

【『大戦略SSB2』ゲーム概要PV（プロモーションビデオ第２弾）】

本作では、マップ構造の立体化をはじめとするシステムの進化により、さらに奥深い戦略体験と知的な興奮を味わえる内容となっている。初期収録マップは54種、登場兵器は300種以上と、ボリューム面においても、十分に遊び応えのある作品。

ゲーム本体と同時発売の追加生産国「イギリス」に続き、第2弾となる「イラン」が3月26日に発売される予定。さらに「スウェーデン」が4月、「フランス」が5月に発売予定となっている。

4つまとめてお得に購入できるシーズンパスも用意されている。

今後のアップデートでは、米国で発表された戦闘艦を昨年2025年12月にいち早く実装したことに加え、情勢解説付きの新シナリオも配信予定。

【大戦略 SSB2】

発売中

ジャンル：現代兵器 ウォー・シミュレーション

機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows

価格：通常版 8,778円

プロジェクトネーム「プリニーすごろく」

プロジェクトネーム「プリニーすごろく」が発表された。本作は、「すごろく」と聞いて多くの人が思い浮かべるイメージを、良い意味で裏切る“ハチャメチャ”な体験を詰め込んだタイトルで、2026年秋に発売される予定。

本作では、時に戦い、時に協力し、常に足を引っ張り合いながらライバルたちを出し抜くなど、誰も体験したことのない「ハチャメチャなすごろく」を楽しめる。

【プロジェクトネーム「プリニーすごろく」】

発売日：2026年秋 発売予定

ジャンル：パーティーゲーム

機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam

価格：通常版 7,678円

Windows向けPCソフト配信サービス「日本一PCゲームズ」

Windows向けPCソフト配信サービス「日本一PCゲームズ」が開始される。

これまで、コンシューマー版にしか付属できなかったアートブックや、アクリルスタンドといった物理的な限定特典を用意。ダウンロード版でありながら手に取れる特典もあわせて楽しめる。

PC版「嘘つき姫と盲目王子」

「絵本」シリーズの原点「嘘つき姫と盲目王子」の、Steamおよび日本一PCゲームズにて遊べるダウンロード版が3月11日24時より配信される。また、配信を記念して、各プラットフォームにてセールも行なわれる。

スマートフォン版「魔女と百騎兵」

新たなプロジェクトとして、ルーデルより「魔女と百騎兵」のスマートフォン向けゲームが開発される。配信は2026年度内の予定。

本プロジェクトの発表を記念して「魔女と百騎兵 Revival」が60%オフの特別価格となるセールが実施されている。

「MAD RAT DEAD」配信記念セール

2020年に発売された横スクロールリズムアクション「MAD RAT DEAD」が過去最大割引である75%オフになるセールが実施される。また、日本一ソフトウェア公式通販では、同タイトルのサウンドトラックが30%オフになる期間限定セールが実施される。

「GOBBLE」

第1回「UNTITLED//」にて、プロジェクトネーム：「GOBBLE」として発表されていた新作横スクロールアクション「GOBBLE」のPVが初公開。カートゥーン調でポップなゲームの雰囲気と本タイトルのストーリーも公開された。

【『GOBBLE』プロモーションムービー】【ストーリー】

舞台は、魔王が倒され平和になったはずの世界。

小さな村で妹とおじいちゃんとともに暮らす、勇敢ながらも無鉄砲な少年「ルゥト」。

穏やかな日常は、突如村にモンスターが現われたことで一変します。

制止の声も聞かず騒ぎへ飛び出したルゥトは、深い亀裂の底へと落ちてしまいます。

地下空間で目を覚ましたルゥトは、人の言葉を話す飢えたモンスター「カマエル」と出会い、逃れられない役割を課せられます。

モンスターを「喰らう」ことで強くなるカマエルとともに――

大切な家族を探すため、そして飢えを満たすため、旅へと踏み出します。

【GOBBLE】

発売日：9月24日 発売予定

ジャンル：横スクロールアクション

機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows

価格

・Switch2/Switch/PS5

パッケージ版：7,920円

ダウンロード版：3,980円

・Steam/Windows

ダウンロード版：3,980円

