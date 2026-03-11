◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、栗東トレセン

時計以上に、パワフルな脚さばきが状態の良さを感じさせた。ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は、栗東・坂路で高倉（レースは武豊）が騎乗し、５７秒０―１２秒３を計測した。７日にＣＷコースで７ハロン９５秒４―１１秒４で追われており、直前は“武英流”の余力を残したメニュー。坂路のチップを力強く蹴り上げ、馬体もピカピカ。状態の良さが伝わってきた。武英調教師は「７日の動きが非常に良く、これ以上やる必要もないので。今日も楽に動けていて、文句のない調教でした」とうなずいた。

３歳の秋に左前脚の屈腱炎を発症。昨年５月にカムバックしたが、４戦して全て２ケタ着順と苦しい時期が続いた。２走前の中日新聞杯で３着に入りきっかけをつかむと、前走の京都記念で復活の勝利となった。「（引退前の藤岡）ジョッキーと最後に勝てて良かった」と指揮官も感慨深げな表情を浮かべた。

今回はレジェンドの武豊騎手との初コンビを結成する。「楽しみです。ユタカさんも『誕生日の週は重賞を勝つねんな』と言っていました」。４戦で２勝、２、３着が一度ずつの中京は相性のいい舞台。「いろんな距離で崩れずに走れているし、（中京は）合うと思う」と自信を示した。重賞連勝で、古馬路線を盛り上げる。（山下 優）