春の「チェック柄」がオシャレ！【ZARA】大人に似合う♡「おすすめボトムス」

大人世代が春に柄物を取り入れるなら、注目したいのが「チェック柄」。華やかなのに浮きすぎず、選び方や合わせ方次第でフェミニンにもカジュアルにも振れるところが魅力です。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、チェック柄ボトムスにフォーカス。シンプルなトップス合わせでも着映えが狙える、大人世代に好バランスなアイテムをセレクトしました。

シンプルトップスもこの1枚で華やかに

【ZARA】「レース ギンガムチェック スカート」\7,990（税込）

ギンガムチェックにフレアなシルエットが目を引く、エレガントなミディ丈スカート。遠目からでも存在感のある1枚だから、シンプルなトップスを合わせるだけでサマになります。ハイウエストにさりげないレースのデザインがきいていて、トップスINスタイルもおしゃれに決まりそう。甘さの中に品を感じさせる、大人にちょうどいいバランスの1枚です。

端正な白シャツやジャケットに変化をプラス

【ZARA】「ギンガムチェック ベルトストレートパンツ」\7,990（税込）

センタープレスのきいた、きれいめなストレートパンツ。細かなギンガムチェックが、上品さを保ちながら華やいだ印象に導いてくれます。ベルトをいかしたメリハリのある着こなしも楽しめそう。シンプルな白シャツやジャケット合わせも、鮮度のある着こなしへとアップデートできるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M