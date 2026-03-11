出産を機に、性格が変わった！？「泣かない女」だったのに、テレビを見て涙腺崩壊！ 画面に映っていたのは
産後はホルモンバランスの乱れによって、感情がジェットコースターのようにアップダウンしやすいですよね。そんな“産後あるある”が起こった筆者の体験談です。
出産前は人前で泣かなかったのに
息子を出産するまでは、負けん気が強く人前で涙を流すことがほとんどなかった私。
友人の結婚式に参列しても、感動する映画を観ても、周囲の目が気になって人前ではなかなか泣けませんでした。
そんな私が結婚、出産。特にトラブルはなかったものの、人生初の陣痛を経験して出てきたのは涙ではなく、「やっと終わった……」という安堵感でした。
出産後に訪れた変化
産院のベッドで息子と二人きりの時間。もにょもにょと動く息子を見ながら、ぼーっとしていました。
「こんなにかわいい子を産んでしまった……」
本気でそう感じたあと、ぽろぽろ涙がこぼれていることに気づきました。普段泣かない自分が、わが子を愛おしいと思っただけで泣けるようになるなんて。
これをきっかけに、だんだんと涙腺のゆるみが大きくなっていきました。
日常生活でも涙がぽろぽろ
自分でも驚くほど、泣くようになった産後。
たとえば、買い物中にすれ違ったおばあちゃんが「赤ちゃんかわいいねえ、ママも美人ねえ」と話しかけてくれたとき。お礼を言いながら「優しいな、赤ちゃんってすごいな」と感じて泣いてしまいました。
他にも、授乳やおむつ替えの記録をつけた育児日記を見返したとき。「いっぱい飲んで寝て、どんどん大きくなってるね」と、息子の成長を感じてまた涙。
日常生活のささいなことで、すぐに感情のメーターが振り切れてしまうようになりました。
以前の自分なら見過ごしていたかもしれない小さな幸せに、敏感になったのかもしれません。