女優・夏菜が10日、自身のインスタグラムで以前に投稿したショットに写っているバッグの中身を明かした。



【写真】気になる女優のバッグの中身 輝くオーラの秘密が明らかに

7日に「赤が着たくなる日がくるなんて。」と記し、夏菜は赤のインナーにデニム、コートを羽織った姿をアップ。右手を日差しを避けるようにかざし、左手には黒のバッグを持っており、投稿には「Bag: @hermes」とタグ付けされている。ファンから「カッコいい～」「素敵」の声が届いた春を感じさせるコーデだった。



この日の投稿では「お待たせしました」と書き出し、「bagの中身。 こないだの持ち物と小物はこれだった。」とバッグの中に入っていたものを紹介。サングラスやハンドクリーム、ロレックスの腕時計、ポーチにアクセサリーと大サービスで公開し、「あとハンカチとティッシュ 最近撮ってるカメラはFujifilmのX100VI」と続けた。



フォロワーからは「時計もカッコイイね」「ピアスもバックも色違い(金具違い)持ってます」「秘めたる７つ道具が楽しそう！」「カメラ好きなんですね」「髪型も大好きです」といったコメントが寄せられていた。



夏菜は1989年生まれ、埼玉県出身。2012年～13年に放送されたNHK連続テレビ小説「純と愛」でヒロインを演じ、21年に一般男性と結婚。22年に第1子女児の、23年には第2子男児の出産を発表している。



（よろず～ニュース調査班）