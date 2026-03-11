特集「キャッチ」です。東日本大震災から15年。課題の一つとなっているのが、その記憶や経験をいかに伝え続けられるかです。あの日の教訓を未来へつないでいこうと、福岡で活動する人たちの思いに迫ります。

■齋藤直志さん（57）

「波って最初のドーンのイメージが強いんですけれど、潮が引いていく時の速さは想像以上で、自分の町に押し寄せた波が新しい川を作るくらいの破壊力があった。今見ると、なんてことないんですけれどね。」





福岡県福津市に住む齋藤直志さん（57）。震災後、被災地の宮城県から移り住みました。実家や職場があった山元町は、津波で町の4割近くが浸水し、600人以上が犠牲となりました。齋藤さん自身は津波から逃れ助かりましたが、親族や知人を亡くしました。15年たちましたが、あの日の記憶は消えることはありません。齋藤さんは震災後、PTSD（＝心的外傷後ストレス障害）に苦しむ日々が続き、仕事が思うようにできない日もあったといいます。■齋藤さん「町が（津波に）のまれるところまで、僕がたまたま全部見てしまったんですよね。その景色が浮かぶたびに、あの中に何人かいるなとか思っちゃうんですよね。できるなら、あの日の前に戻りたいですよ。」多くの人が犠牲となった中で、なぜ自分は生き残ったのか。記憶の爪痕に悩まされながらも、その意味を問い続けてきた齋藤さん。行き着いた答えは、語り部として活動することでした。

■齋藤さん

「災害から学ぶことがすごく大事だと思うんですよ。あの災害で亡くなられた2万人の方が浮かばれるように。彼らから学んで、次の世代に伝えていかなきゃいけないという気持ちで、子どもたちに伝えています。」



齋藤さんが福岡県内の小学校などで伝え続けてきた教訓は「自らの命を守るため避難すること」。あの日の光景を子どもたちに語り、「正しく恐れて備えてほしい」と呼びかけてきました。



しかし、コロナ禍以降、語り部の依頼は激減し、多かった時の半数以下に。



「関心の薄れ」という、自分の力ではどうにもできない課題に直面。もどかしさを抱えながらも、齋藤さんは生き残った者としての役割を全うすることを誓います。



■齋藤さん

「15年というのは、今の20歳ぐらいの子が（震災を）やっと分かるか分からないかぐらいの世代になってきているんですよね。また災害が起きた時に、また同じことが起きてしまうんじゃないかという不安しか僕はないんですよね。でもこういった活動も、そんなに何年もやれるものでもないし、もう自分のやれる範囲で伝えていくしかない。」

福岡県太宰府市の筑紫女学園大学。震災直後から15年間、被災地との交流を続けてきました。



■筑紫女学園大学・栗山俊之教授

「大学に10年（活動を）続けさせてくださいと言った。長いスパンでやらないと意味がないと僕は思う。」



栗山俊之教授は、震災直後からゼミの学生たちと被災地を訪れ、ボランティア活動を行ってきました。その数は、15年で30回以上。300人余りが被災地の現実を見てきました。



■学生

「自分の目で見ると、想像していたよりもはるかに悲惨。」



学生たちは現地で学んだことをまとめ、講演するなどしてきました。ただ、震災への関心の薄れなどから活動への支援も減り、今回で最後と決まっていました。



■栗山教授

「（活動を）支援してくれる人も、こちらの人たちの意識も、だんだん（関心が）薄れてくるのはあるので、この辺で区切りかなと。」

2月、学生たちは最後の活動として、宮城県名取市を訪れました。



案内してくれたのは、あの日、津波で中学生の息子を亡くした丹野祐子さんです。



■閖上（ゆりあげ）の記憶・丹野祐子さん

「中学校の約1割、14人の子どもたちが犠牲になってしまいました。1年の丹野公太、これが私の息子です。なぜ助けてやれなかったのか、なぜ代わりに私が死ななかったのか、今もとても後悔しています。」



学生たちは丹野さんの思いに触れ、日常の尊さを実感していました。



■丹野さん

「復興という言葉の意味に、もし元に戻るっていう意味が含まれているのなら、私は亡くなった息子が『ただいま』って帰ってこない限り、正直、復興という言葉は使いたくありません。もう、勉強しろ、宿題しろって言わないから、漫画ばっかり読んでいていいよって言うから、たまには帰っておいで。生きていることは当たり前ではない。この世で一番大事なものは命があるということ。これが、私が東日本大震災から学んだことです。」



■学生

「今生きていることのありがたさや、そういうことが当たり前じゃないと改めて感じました。」



今回、学生たちは福島県と岩手県も訪れ、街の復興や地域コミュニティーのあり方など、被災した人からしか聞くことができない言葉を胸にとどめました。



■学生

「海から遠い学校で、絶対に津波は来ないと言われている所でも、どこに逃げようという津波の避難訓練もする必要があると思いました。」

「外側だけがきれいになっても被災した方々の傷は癒えはしないから、どうしたらいいんだろう。」

「先輩たちの代から（の活動が）なかったら、あそこまで踏み込んだことを聞けなかったと思うので、それを知れたのがたぶん15年やった意味だと私は思います。」



栗山教授も、15年もの間、学生たちがつないできた活動の意義に思いをめぐらせていました。



■栗山教授

「向こうにとってはすごく悲惨な経験だけれども、そこに身を立てることによって、あなたたちがぐっと大きな人間になっていく。そういう場であるんだと実感するよね。」

学生たちを成長させてくれた被災地での経験。そして、現地で学んできた教訓を、次の世代にもつないでいきたい。栗山教授の決断にある変化が生じています。



■栗山教授

「（今後も）行けるものなら行こうかと。それはなぜかというと、僕はもう教員の端くれだから、そこに連れて行くという思いは持っておかないとだめかな。教訓、伝承すべきものというのは確実にあって、僕たちのやるべきこととして、風化したと言わせないようなあり方にしていかなければならないと思っています。」



あの日の記憶や教訓をどう後生へとつなげていくのか。それぞれの立場での模索は今も続いています。