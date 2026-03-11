人気漫画「はじめの一歩」の作者の森川ジョージが11日に公式X（旧Twitter）で、小学館マンガワン事件被害者への支援を呼びかけ、称賛の声を集めている。

問題の発端となったのは、小学館の漫画アプリ「マンガワン」で漫画「堕天作戦」を連載していた漫画家の山本章一が2016年から講師を務めていた北海道の高校で、教え子の女子生徒に性的暴行を行い、2020年に児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されて罰金刑を受けたこと。

「堕天作戦」は2020年時点では「作者の体調不良」という理由で連載が休止されていたが、被害女性が民事訴訟に踏み切った2022年10月に連載が終了。一方、山本は2022年12月から「一路一」という名義で漫画「常人仮面」の原作の担当を開始した。

その後、2026年2月に山本が民事訴訟で敗訴したことをきっかけに、騒動が拡散されることに。また、マンガワン編集者が被害女性に対して、慰謝料の支払いと引き換えに「堕天作戦」の連載再開と口止めを求めていたことも明らかになり、ネット上では小学館の対応にも疑問が集まった。

そんな中、森川は11日にX（旧Twitter）で、今回の事件の被害者女性の弁護士から送られてきたメールの全文を転載。弁護士は「同じ加害教員から性被害を受けた方、他の、教員から性被害を受けた若年者一般も対象として支援ができる枠組みとして、『教員による性被害事件の被害者を支える会』を作りたい」と明かしていた。

「支える会」の支援金は「今回の被害者が今後控訴審で必要となる、裁判費用（印紙代等裁判所に支払う訴訟費用、弁護士費用、診断書・専門家意見書・鑑定費用、通信費・交通費等の実費）」のほか、「今後彼女が学び直しができる心身の状態に回復した場合には、学び直しに必要な学費に使わせて頂くこともあり得ます」と説明されていた。

メールには、「預り金口座」として振込先の口座番号なども公開されており、森川は次のポストで「被害者さんへの直接(間接)支援となります」「皆様どうかよろしくお願いします」と呼びかけていた。

森川といえば、2月28日にXで漫画家の弓月光がポストした「事実関係も未だはっきりとは分からないので、コメントだの発言だのは出来ません」「下手したら草津のゴタゴタみたいになりそうだし」というポストに対し、「おっしゃる通りです」と賛同のリプライを送り、冤罪（えんざい）の可能性を示唆しているとしてプチ炎上していた。

その後、森川は3日にXで「当該本人が不快でしたと申し入れてきたら必ず謝罪します」とポストし、さらに批判を集めることとなった。

一方、今回の呼びかけにネット上からは、「被害者を守る行動は応援したい」「被害者さんがまた夢を持って前に進めますように」「素晴らしい取り組み」という声が集まっていた。