Í§¿Í¤È¤Îº¹¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯³¤¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼÷»Ê²°¤Ç³¤Á¯Ð§Äê¿©¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡¿¤ª¤Ð¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤êÎ¹§
¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¡Ê¤Î¤â¤È¤·¤å¤¦¤Ø¤¤/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¡¢½¢³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÂç³ØÀ¸¡Ö»ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÇº¤ß¤ò´¶¤¸¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤ª¤Ð¤±¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¡×¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¾®¤µ¤Ê¡ÖÎ¹¡×¤Ë½Ð¤ë¡£Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¿´¤ò¤Û¤°¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Çº¤á¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤±¡×¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Êª¸ì¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè¼·ÏÃ ¤Ò¤È¤ê¤Ç³¤¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¡¢½¢³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÂç³ØÀ¸¡Ö»ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÇº¤ß¤ò´¶¤¸¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤ª¤Ð¤±¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¡×¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¾®¤µ¤Ê¡ÖÎ¹¡×¤Ë½Ð¤ë¡£Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¿´¤ò¤Û¤°¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Çº¤á¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤±¡×¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Êª¸ì¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè¼·ÏÃ ¤Ò¤È¤ê¤Ç³¤¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯