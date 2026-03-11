俳優の荒木飛羽、元之助、ゆうたろう、松大航也らが１１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で映画「炎かがよへ」完成披露上映会舞台あいさつに登壇した。

現在の福島県会津地方を中心に、鎌倉時代から４００年続いた蘆名家の第１８代当主・蘆名盛隆（荒木）の生きざまを描いた時代劇。

本作で初主演となる荒木は「殺陣とか初挑戦がたくさんあって、楽しい現場でした。殺陣もできる方が多かったので、教わりながら見よう見まねでやったりしてました。他の作品の撮影も重なってて、その地方の時にホテルの中で木刀をぶつけないように練習しました」と明かした。

また、元之助は「かわいい一面がある」と荒木のディズニー好きを明かすと、荒木は「好きなんですよ。今年、もう３回行っている。ランド２回とシー１回」と赤面しながら明かしていた。

また、松大は現場の雰囲気について、「殺陣が多かったけど、一緒に楽しく、みんなと和気あいあいした現場でした。温泉に入ったり、男子校みたいな感じで撮影したのが楽しかった」と振り返っていた。

また、舞台あいさつには杉江大志、翔、松田圭太監督も登壇した。