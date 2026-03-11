【漢字クイズ】「楚蟹」はなんて読む？海の生き物を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「楚蟹」はなんて読む？ 「楚蟹」という漢字を見たことはありますか？ 硬い甲羅と10本の足を持つ海の生き物です。 いったい、「楚蟹」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ズワイガニ」でした！ ズワイガニとは、日本の冬の味覚を代表する高級ガニのこと。 ちなみに「楚」という漢字は、訓読みで「いばら」、音読みでは「そ」と読むことができ、古くは「すわえ」などと読まれていました。 “若い枝の細くまっすぐなもの”を意味しており、ズワイガニのもつ枝のように細長い脚のことを指して「楚蟹」と名付けられたそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『KINMI Sake』ホームページ

・『かにカニ福井』

