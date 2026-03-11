【漢字クイズ】「楚蟹」はなんて読む？海の生き物を表す難読漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「楚蟹」はなんて読む？
「楚蟹」という漢字を見たことはありますか？
硬い甲羅と10本の足を持つ海の生き物です。
いったい、「楚蟹」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ズワイガニ」でした！
ズワイガニとは、日本の冬の味覚を代表する高級ガニのこと。
ちなみに「楚」という漢字は、訓読みで「いばら」、音読みでは「そ」と読むことができ、古くは「すわえ」などと読まれていました。
“若い枝の細くまっすぐなもの”を意味しており、ズワイガニのもつ枝のように細長い脚のことを指して「楚蟹」と名付けられたそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『KINMI Sake』ホームページ
・『かにカニ福井』
ライター Ray WEB編集部