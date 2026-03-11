アーティストで女優の松田ゆう姫が１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。世の中に数多く生まれている様々なハラスメントについて私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、警視庁が職場で不機嫌な態度を取り、部下の勤務環境を悪化させた、いわゆる「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」をしたとして署長や本部の課長を務めた警視正の男性（６０）を警務部長注意とする処分にしたという記事を紹介。

言動で部下を萎縮させたとする「フキハラ」について聞かれた松田は「何に対して不機嫌になってるかが分からないと怖いから、それをちょっと言ってもらいたいですよね」と、まず発言。

「なんで不機嫌になってるかって。対処法が分かれば、こっちもうまくできるんじゃないの」と続けたところでＭＣの大島由香里アナウンサーが「その日によってというか、理由があいまいだったりする場合もあるじゃないですか？」と言うと、「そりゃそうだね。ホルモンバランスとかもあるしね」と話していた。