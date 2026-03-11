「お外で遊ぶのにいい天気♪」春の訪れ感じる日差し 紅白のウメが見頃に…【長野・上田市】
春の話題です。11日は各地で日差しが降り注ぎ、穏やかな天気となりました。上田市の上田城跡公園ではウメの開花が進み見頃を迎えています。
どんぐりをたくさん見つけた4歳の男の子。
4歳（上田市）
「お外で遊ぶのに（天気が）いい」
外で遊ぶ子供たちも喜ぶような青空が広がった11日の上田市。上田城跡公園では紅白の梅の開花が進んでいます。早いものでは２月中旬に咲き始め現在、見頃を迎えています。
「きょうは風が冷たく上着いらずの暖かさとはいかないんですけど風が吹くとふわっと梅の香りがして春を感じます」
11日、日中の最高気温は飯田市南信濃で「12.6度」、伊那で「11.1度」、上田で「10.7度」などこの時季らしい気温となりました。
春の訪れに、この人たちも…。
信州上田おもてなし武将隊
「我ら真田十勇士！」
猿飛佐助
「ウメが咲いて来ておりましてせっかくですのでお梅様から・・・」
阿梅
「ありがとうございまする。城内ですね紅梅と白梅と2種類ございますけども。まだつぼみもございますのでまだまだウメ楽しめるかと思いまする」
ただ、春の“アレ”には悩まされているようで…。
猿飛佐助
「あ～花粉症。ズルズル…ございまする…。戦国の世にはそのようなものはなかったのですがやはり現世においてはだいぶ鼻と目がきておりますな」
ウメの花は、今週いっぱい楽しめそうだということです。