お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が11日、日本テレビ「WBC詳報」（後7・00）にMCとして生出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を狙う侍ジャパンの激闘の模様＆裏側に迫る中で、日本国内で大会を独占配信するNetflix（ネットフリックス）の「最強応援団」応援リーダーを務める濱家が話題になったことが取り上げられた。

濱家は10日のチェコ戦を東京ドームの一塁側のエキサイトシートで観戦。9回表にファウルボールが飛び、ボールをゲット。付近の観客は大盛り上がりで、最終的にボールは観客席のファンに投げ入れた。その動画が拡散され、ネット上で話題になり、番組内で一連の場面が放送された。

スタジオで濱家は「子供探したんですよ、だけど子供いなくて…持って帰ろうかとギリギリまで迷ったけど、“濱家〜”って言われて」と“濱家コール”が沸き起こったため、観客にボールを渡したことを白状した。

濱家はチェコ戦後、自身のXを更新。「WBC 日本VSチェコ観戦させて頂きました。全勝での1次予選突破おめでとうございます！マイアミでの勝利を心から願っております！！」と侍ジャパンを祝福し、エールを送った。

ハッシュタグでは「最後ファールボールが飛んできてパニクってヘラヘラしました」「情けない」「でも試合球触れて嬉しかった」「Netflixさんありがとう」などと付け加えていた。