【「働いてないし、ヒマでしょ？」】義母の言葉「ちょっと自己中よ」…え？＜第14話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第14話 ハッキリ言って【娘の気持ち】
【編集部コメント】
あら！？ ミユさんの期待とは裏腹に、お義母さんからの共感は得られませんでした。それどころかズバリ「自己中心的だ」と指摘をされてしまいました……！ さすがお義母さん。厳しい社会でバリバリ働いてきただけあって、言いたいことはハッキリと言うサバサバとした性格のようです。かっこいいですね！ たしかにこれくらい潔く断ってもらったほうが、変に期待をしなくていいのでありがたいのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
