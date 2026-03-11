【東京首都圏 今後の雪は？】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野 関東甲信11日（水）～16日（月）3時間ごとの雪雨シミュレーション 15日（日）～16日（月）は「なごり雪？」【気象庁 11日現在】
気象庁の週間天気予報（3⽉12⽇から3⽉18⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側は、雲が広がりやすく雪または⾬の降る所があるということです。
【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？11日（水）～16日（月）関東甲信地方の雪雨シミュレーション
東⽇本から⻄⽇本にかけての太平洋側は、晴れまたは曇りの⽇が多い見込みです。
沖縄・奄美は、14⽇から16⽇は晴れる所が多く、17⽇と18⽇は雲が広がりやすいということです。
▶11日（水）～16日（月）3時間ごとの雪雨シミュレーション
１１日（水）
気象庁によりますと、きょう（11日）の関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。
１１日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があるということです。
伊豆諸島では、雷を伴う所がある見込みです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、１１日から１２日にかけて、うねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
１２日（木）
気象庁によりますと、あす（１２日）は、引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。
このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があるということです。伊豆諸島では、雷を伴う所がある見込みです。
１３日（金）
１４日（土）
１５日（日）
１６日（月）
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。