気象庁の週間天気予報（3⽉12⽇から3⽉18⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側は、雲が広がりやすく雪または⾬の降る所があるということです。

【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？11日（水）～16日（月）関東甲信地方の雪雨シミュレーション

東⽇本から⻄⽇本にかけての太平洋側は、晴れまたは曇りの⽇が多い見込みです。

沖縄・奄美は、14⽇から16⽇は晴れる所が多く、17⽇と18⽇は雲が広がりやすいということです。

▶11日（水）～16日（月）3時間ごとの雪雨シミュレーション

１１日（水）

気象庁によりますと、きょう（11日）の関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。



１１日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があるということです。



伊豆諸島では、雷を伴う所がある見込みです。



関東地方と伊豆諸島の海上では、１１日から１２日にかけて、うねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

１２日（木）

気象庁によりますと、あす（１２日）は、引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。



このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があるということです。伊豆諸島では、雷を伴う所がある見込みです。

１３日（金）

１４日（土）

１５日（日）

１６日（月）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。