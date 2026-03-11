俳優の竹内涼真が、自身のInstagramで愛犬とのラブラブなオフショットを投稿した。

参考：竹内涼真の“追い詰められる演技”が凄い 『あんたが』勝男と重なる『再会』淳一の実直さ

写真では、春らしいピンクのニット姿の竹内が、ミニチュア・シュナウザーの愛犬「ネーロ」とカフェのような場所で戯れる様子が複数枚にわたって収められている。愛犬を愛おしそうに抱き寄せて頬にキスをする姿や、膝の上に前脚をかけさせて笑顔で見つめ合う姿など、“デレデレ”とした表情を見せている。

「ネーロ」は2025年6月の「僕の家族を紹介します」という投稿とともにファンの間で周知の存在に。コメント欄には「久しぶりのねっちゃん！」「なにこの癒し空間」「犬になりたい」など、2人のあふれる愛に癒やされたファンからの声が多数寄せられている。

竹内は現在、放送中の連続ドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）で主演の刑事・飛奈淳一役を務め、物語のクライマックスに向けて熱演を見せている。また、4月からは待望のミュージカル第2作目となる主演作『奇跡を呼ぶ男』の開幕を控えており、詐欺師の伝道師役に挑む予定だ。

（文＝リアルサウンド映画部）