エレコムから、2種類のドライフードを左右独立のタンクで管理し、それぞれ個別にタイマー設定できる自動給餌器『PET-AF08WH』が発売された。

【画像あり】主食とおやつを自動で給餌

本製品は、左右2つのフードタンクを搭載したタイマー式自動給餌器だ。各タンクで給餌時間・量・回数を個別に設定でき、主食に加えておやつや栄養補助食を組み合わせるといった使い方が可能だ。

1日最大6回の給餌に対応し、1回あたり1～12ポーションの範囲で給餌量を選択できる。

1ポーションあたりの量は「R」が約11±3g、「L」が約15±3g。左側タンクには「L増量モード」も搭載されており、約21±3gの給餌が可能で、直径2mm～15mm・厚み10mm以下の大きめフードにも対応する。

なお、本製品はドライフード専用で、半生・セミモイスト・ウェットタイプのフードや形状にばらつきのあるおやつは使用できない。

フードボウルは床から高い位置に配置される設計で、自然な姿勢での食事をサポートし、吐き戻しや食べこぼしの予防に配慮している。万が一本体が倒れてもフードがこぼれにくい蓋ストッパーも備える。

左右のタンクを合わせた容量は約4Lで、半透明のタンクにより残量を一目で確認できる。フードタンクは本体から取り外して水洗いができる。フードボウルはステンレス製で傷や汚れがつきにくい。

タンク蓋の裏面には乾燥剤ポケットがあり、別売の交換用シリカゲル乾燥剤をセットしてフードの湿気対策することも可能だ。

給電は専用ACアダプターと単3形アルカリ電池4本の併用に対応している。停電やコードが抜けた場合でも、乾電池を補助電源としてセットしておけば、設定済みの時刻・給餌スケジュールが保持され、時刻通りに給餌を継続できる。なお、乾電池は非常用の予備電源であり、通常時は付属のACアダプターの使用が必要だ。

フード詰まり時にはインジケーターランプの点滅とアイコン表示で通知し、電池残量が低下した際もアイコンの点滅で交換時期を知らせる。給電ケーブルにはナイロン製の外部被覆を持つメッシュタイプを採用し、ペットの噛みつきによる断線が起きにくい構造となっている。

