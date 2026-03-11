国会報告です。自民党の平沼正二郎さんに聞きました。

ーまずお聞きしたいのが、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢が不安定になっていますが、この点についてはどのように見られていますでしょうか。



（平沼正二郎さん）

「日本としてはやっぱりしっかり冷静に注視をしていかないといけないんだろうなと思っております」

ガソリン価格など経済への影響は？

ー経済への影響、ガソリンへの価格とかエネルギーの部分っていうのも心配があると思うんですが。

（平沼正二郎さん）

「当然、経由してエネルギーは入ってきております、原油含めてっていうことになりますので、しっかり、日本は備蓄がある程度あるとはいえですね、とりあえずその今の取引の価格だったりっていうのが変動を見せておりますので、そこの部分はしっかり注視しつつ、やっぱり国民の生活の皆さんに影響がないように対処していく必要が非常にあると思っております」



「先ほど、ちょっと言い忘れましたけれども、今回の、今のこの中東の情勢でありますけれども、やはりしっかりと、あとは邦人の保護っていうのはしっかり努めないといけないという形で、政府と、与党一丸となって進めさせていただいてるところであります」

衆議院議員の定数削減法案については？

ー国会のほうでは衆議院議員の定数削減法案について動きが出てきているというふうに思いますが、そのあたりはいかがなんでしょうか。



（平沼正二郎さん）

「これは選挙前からにはなりますけれども、維新との合意事項ということで、この定数削減の議論が進められてきたわけであります。法案というのはまだ通っていないという理解ではありますけれども、当然、今後もこの維新との合意事項でありますので、しっかりこの定数の削減っていうのは進めていく形で、今回の特別国会においてもいろいろと議論を進めていくんだと思っております」

「私自身はですね、定数削減自体は賛同しておりまして。ただしですね、この法案の中身っていうのを、立て付けっていうのをしっかり、意識していかないといけないと思ってるのは、今回その当然数の話は出てるんですけれども、いわゆるこの選挙制度も一緒にこれを話し合おうっていうのが、いわゆる時限で一年間しっかり協議会作ってやっていこうっていうのはありますので」



「私当初からですね、やっぱり選挙制度はどこかで見直していく必要があるんじゃないかということはずっと言わしていただいておりますので、今の小選挙区比例代表並立制ではなくてですね、中選挙区なのかちょっと分からないですけれども、新たな選挙制度の中でそれと合わせて比例なのか、また定数どこを減らすのかっていうのはしっかり一年間議論していく必要があるんだと思ってます」

今後どのような取り組みを？

ー平沼さんは自民党の青年局長でもいらっしゃいますが、今後どのような取り組みをしていきたいというふうに思われますか。

（平沼正二郎さん）

「はい、おかげさまでですね、今回の衆院選を経てですね、われわれ、自民党の青年局13名だったのがですね、55名の体制となりました。非常に大きな集団になりました」



「一方でわれわれ青年局の役割としてはですね、この全国のメンバーがいらっしゃいますので、この全国のメンバーの意見を集約してですね、党の執行部に伝えていく、こういった役目も負っております。当然、われわれもしっかりこの全国の意見、現場の意見ですね、まさに現場の意見、そして若手世代、現役世代の声をですね、しっかりと党内に反映させていく、こういった活動をしっかりと加速させていきたいと思っております」