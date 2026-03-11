外国人タレントのパイオニア・オスマン・サンコンが１１日、都内で「喜寿祝 バースデーパーティ」を開催し、イベント前に妻で歌手の北山みつき（５８）と特別ゲストのアントン・ウィッキーさん（８９）と囲み取材に出席した。

サンコンは開口一番「７７歳まで生きられたのは、日本の医療・飲食のおかげ。本当に感謝している」と頭を下げた。ゲストのウィッキーさんには「今でも間違われる。昔は『（テレビで）英会話を毎朝見てます！』と言われて困った。僕は夜行性だから、朝の番組なんて出られないよ」と笑わせた。一方のウィッキーさんも「最近、電車の中で『サンコンさんですか？』と聞かれたので否定したら逆ギレされた」と驚きのエピソードを披露した。

北山から長寿の秘訣を聞かれたウィッキーさんは、日本テレビ系朝の番組「ズームイン！！朝！」出演で一世風靡。当時、同番組で若手スタッフとの週末の会食を逃れるため上司に相談したところ「週末は断食していると言ってみては」と助言され、以来本当に断食を始めたことが「今になって思えば健康の秘訣なのかな」と振り返った。