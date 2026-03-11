現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が11日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な白いランジェリーショットを投稿した。

「濡れて透け透け」とつづり、ランジェリー姿でバスタブに入り、水にぬれて透けて白い肌があわらになったショットを公開。「ヤングガンガン発売中！ 白ランジェリーと透け透け濡れ撮 WBCにちなんで、「White Boin Cup 2026」開催中！ 最強ボインに選ばれたら二号連続撮り下ろしなのでアンケートハガキで応援よろしくお願いしますハート 初掲載嬉しいのでまた次も呼んでもらいたい〜！」とファンらに願った。

体にフィットした奇抜なデザインの衣装で、胸の谷間などを強調するポーズで魅了した。

ファンやフォロワーからも「人形みたい」「美BODYにLOVEずっきゅーん」「スタイル抜群」「最上級にかわいい」「日本代表級の美しさ」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。