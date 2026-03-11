東日本大震災から15年 災害への備えを

東日本大震災から15年。節目節目で災害への備えを確認しておくことが重要です。

今、日本で特に備えが必要とされているのが「南海トラフ巨大地震」です。想定震源域は、最大クラスで、西は宮崎県沖の日向灘から、東は静岡県の駿河湾までと広大です。

政府の地震調査委員会は、南海トラフで想定されるマグニチュード8から9の巨大地震が、今後30年以内に起きる確率を60～90%程度以上としています。

南海トラフ巨大地震の被害想定 県内は

政府は去年、南海トラフ巨大地震の被害想定を10年ぶりに見直しました。それによりますと、県内の最大震度は大隅地方を中心に6弱です。大隅半島の太平洋側や種子島・屋久島を中心に、10メートルを超える津波が想定されています。

鹿児島県では沿岸部を中心に

▼死者数は最大およそ1400人

▼けが人はおよそ6000人

▼全壊する建物はおよそ5900棟とされています。

ただ、地震はどこで起きるか予測できないのが現状です。南海トラフ巨大地震に限らず、地震への備えは必要です。

家庭でできる備え

家庭でできる備えをまとめました。

例えば、

▼家具の転倒防止。

▼棚などから落ちてきそうな物はないか。

▼避難場所や避難のルートの確認も大切です。

次に「避難の備え」です。

▼大きな災害が起きた際に家族とどのように連絡するか。

▼非常時持ち出し品も確認しましょう。物によっては使用期限や消費期限が過ぎているかもしれませんので、チェックしてみてください。

そして「津波への備え」です。

▼自宅や職場などの近くの高台や津波避難ビルを確認しておきましょう。

▼津波警報・注意報が発表されている間は決して海に近づかないようにしてください。

被災した方々に思いを馳せつつ、ぜひご家庭でもいざという時の備えについて、話し合ってみてください。

