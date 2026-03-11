東日本大震災から15年…福島から中継

東日本大震災では、地震や津波とともに、15年経った今も福島第一原発事故の影響が続いています。

当時、津波が原発を襲って原子炉建屋で水素爆発が発生し、大量の放射性物質が漏れ出しました。事故の影響で、今も、全国で2万6000人余りが避難生活を余儀なくされています。

今も事故の爪痕が残る福島県双葉町に、牛島記者がいます。

（牛島記者）

私がいるのは福島第一原発から北に4キロほどの場所です。ここには、震災の記憶を伝える施設があり、先程から追悼の花火も上がっています。広場には復興への願いを込めたキャンドルが灯されています。

双葉町では原発事故で7000人ほどいた全町民が一時、避難し、今も町の8割以上が除染作業などで立ち入りが制限されています。この場所も2020年までは立ち入りが制限されていました。

私たちは今は霧島市で暮らす、双葉町出身の男性と被災地を巡り、復興の現状を取材しました。

福島県双葉町出身の男性…

（福島・双葉町出身 斉藤武夫さん）「原発で放射性物質が放出されたと聞き、双葉の人たちは逃げるのに大変だと思った」

福島県双葉町出身の斉藤武夫さん（71）。23歳の時、妻の実家の印刷業を継ぐため、霧島市に移住しました。

仕事の傍ら、震災直後に鹿児島に住む福島の出身者らでつくる県人会を立ち上げ、被災地支援を続けてきました。

「1人、生徒が亡くなり、家が流された生徒も」

斉藤さんは、福島第一原発事故の影響で双葉町から同じ福島県のいわき市に避難している姉・典子さんを訪ねました。

典子さんは震災当時、原発がある双葉町の高校で校長を務めていました。

（いわき市に避難している 姉・典子さん）「津波で1人、双葉町の生徒が亡くなり、家が流された生徒もいた。自分たちが体験するとは思わなかった」

『帰りたい、でも帰れない』町と繋がっていたい

典子さんと避難した母の礼子さんは去年、大腸がんで亡くなりました。

（いわき市に避難している 姉・典子さん）「（母は）『帰りたい、でも帰れない』と言っていた。町と繋がっていたいという気持ちはあるかもしれない」

（福島・双葉町出身 斉藤武夫さん）「家で聞いていた波の音はいい、たまに私も帰りたいなと思う」

斉藤さんの実家は…“帰還困難区域”に

（牛島記者）「福島第一原発のある双葉町に入りました。放射線量を示す掲示板が何度か。原発事故の影響が色濃く残る地域に近づいているのが分かる」

原発の周辺では今も双葉町や浪江町など7つの町と村の一部が「帰還困難区域」のままで、原則立ち入りが制限されています。

（牛島記者）「復興の拠点となっている双葉駅から少し離れた場所。地震後手つかずの建物や現在も解体が進む建物。震災当時の様子が窺える風景残る」

双葉町では今も町の85%が帰還困難区域です。6312人が町の外で避難を続けています。

斉藤さんの実家の跡地です。2022年まで帰還困難区域となり、すでに取り壊されています。

（福島・双葉町出身 斉藤武夫さん）「故郷を捨てるというのはつらいと思う。帰ってきても誰にも会えないのは寂しい」

福島の復興ため活動も…今は

鹿児島に拠点を置く、福島出身者らでつくる県人会「うつくしま福島の会」です。

斉藤さんらが震災直後、鹿児島に避難している被災者の生活支援のために立ち上げました。県人会では福島の復興の現状を知ってもらおうと、鹿児島から福島を巡るバスツアーを続けてきました。

しかし、おととし・去年は参加者が少なく、中止に。

旅行費用の上昇もあり、今年も断念しました。

（うつくしま福島の会・浪江町出身 諏訪園厚子会長）「今はどこも同じように災害が起きているから、最近は自分たちのことばかり声高に言えない」

「原発の状況を鹿児島の人に知ってほしい」

福島・双葉町の隣、浪江町です。津波で被災した請戸小学校の校舎があります。斉藤さんらがバスツアーを始めるきっかけとなった場所の1つです。

（福島・双葉町出身 斉藤武夫さん）

「被害があったところを見ると、実際こうなると実感をもてるのでは」

Q.鹿児島にも川内原発があるが？

「それがあって福島のツアーをはじめた。原発の状況を鹿児島の人に知ってほしい」

震災から15年…町に戻ることを希望の元住民は約15%

震災から15年を迎えたきょう。斉藤さんは地元に残る小学校・中学校時代の同級生らと献花台に花をたむけました。

（双葉町から本宮市に避難 横山久勝さん）「まずは人の繋がりだと思う。みんなで戻るというのが復興のような気がする。建物がいっぱいできて、これが復興とは私は実感ない」

双葉町の人口は現在、5049人。しかし、その多くは町外で避難生活を続けていて、実際に町内に住んでいるのはおよそ200人です。

双葉町の中間貯蔵施設で管理されている除染土の受け入れ先が決まらない中、町の調査では、元住民のうち、町に戻ることを希望しているのはおよそ15%にとどまっています。

故郷の現状にもどかしさ「住んでいた人が帰ってきてこその復興」

（福島・双葉町出身 斉藤武夫さん・71）「避難先で生活の基盤が出来ているしそこで生まれた子供は双葉の子じゃない。なかなか（双葉に戻る）のを踏み切るのは難しいと思う」

斉藤さんは住民が戻らず、復興の見通しも立たない故郷の現状にもどかしさを感じています。

（福島・双葉町出身 斉藤武夫さん・71）

「もともと住んでいた人が帰ってきてこその復興。なんとか避難者が戻れるような環境をつくってほしい」

復興への道筋はまだ見えず…もどかしい思い

（キャスター）

斉藤さんもおっしゃっていましたが、復興への道筋はまだ見えず、もどかしい思いをされていますね。

（牛島記者）

この15年間で除染作業が進み、立ち入りが可能になった場所では商業施設などの建設が進みました。

避難者の中には、原発事故の収束の見通しがつかず、かつての地域のつながりも失われた中、復興はほど遠いと話す人もいます。

鹿児島にも川内原発がありますが、原発事故はひとたび起きれば、故郷は失われ、地域や住民の心に深い傷を残すということを改めて感じました。

