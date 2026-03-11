鹿児島の和牛ブランドの信頼を揺るがす今回の不正表示の問題。店や消費者は、どう受け止めているのでしょうか？

鹿児島市内にある食品などを販売する店の売り場の写真です。

水迫畜産のビーフカレーやジャーキーなどを販売していましたが、今回の問題を受けて、商品を棚から撤去しました。

店の担当者は「消費者に正しい情報を伝える責任があると思い、撤去した。今後、水迫畜産に商品の産地証明を出すよう求めたい」と話していました。

消費者からは今回の不正に、厳しい声が聞かれます。

（10代）「普通におかしくないですか、さすがに」「信頼関係が崩れて、今後買いたくないという気持ちになってしまう」

（40代）「切り身になると見た目で分からないので、信じるしかないのが現状。表示は安心・安全の第一歩だと思うので、正直に書いてもらえたら」

（70代）「鹿児島ブランドなので、がっかりした。（ふるさと納税で）子育て支援や地域を応援してくれる方々に対して残念」

（70代）「鹿児島を代表する特産品に問題が出てきていることがどうかな。今後を危惧する。今後は疑ってかかるかもしれない、それが残念。日本一なのに。日本一を疑うなんて残念」

