火力発電の燃料となる「LNG」を運ぶ船が11日、愛知県に到着しました。イラン情勢が緊迫化し、私たちの電気代にも影響が及ぶ可能性が高くなっています。

「いま知多に、大きなタンクの船が到着しました。船には火力発電の燃料となるLNGが積まれています」（記者）

名古屋の中心部から車で30分ほど。愛知県知多市の海に11日午前、姿を現した大きな船。

全長270mほどのこの船に積まれているのは、約6万トンの「LNG」。

火力発電の燃料となる「液化天然ガス」です。

中部電力が出資するJERAが知多火力発電所で使います。

「だいたい1週間に2隻程度、同様の船が入港します。LNGは家庭用の電力の燃料として使っているので、身近なものだと思う」（JERA 岡本浩さん）

LNGの安定確保が課題に

ところが、このLNGを安定して確保できるかどうかが、いま課題になっているといいます。

きっかけは、イランの南に位置するホルムズ海峡。原油やLNGの生産基地があるペルシャ湾の出入り口をイランが封鎖して、船が通れなくなったためです。

「この船はインドネシアから来たということですが、中にはホルムズ海峡を通ってくる船もあるということです」（記者）

愛知・三重で9カ所の火力発電所を運営するJERAでは――

「即時には当社のLNG調達には、影響が出ていない。当面3月から4月くらいの間は安定的な在庫が確保できている」（JERA燃料需給統括部 中村玲子 統括部長）

ホルムズ海峡を通るLNGは、世界で生産される量の2割ほど。

それでも、封鎖の影響で価格は急騰しました。アメリカがイランを武力攻撃する前と比べて一時、約2倍になったといいます。

LNG価格はなぜ急騰？

なぜ、LNG価格は急騰したのでしょうか――

「世界的な“資源争奪戦”になって、限られた供給力を各国が引っ張り合うことで、LNGの値段がつり上がる。ウクライナ危機の時にも争奪戦になったが、そうすると調達への影響、特に価格面への影響が出てしまうかと状況を注視している」（中村統括部長）

LNGならではの難しさも。気化しやすく、石油のように国で備蓄をする仕組みがありません。

「LNGは備蓄が難しいので備蓄が少ない。いずれにしても、事態の推移次第では、我が国の経済は大きな影響を受ける可能性がある」（赤沢 経済産業大臣）

影響を注視する国は10日、エネルギー業界の幹部を集め、LNGの安定供給にむけて官民で連携していくことを確認しました。

電気料金への影響は――

気になるのは、日々の暮らしに直結する電気料金です。

東海地方の多くの家庭が契約する中部電力ミライズの電気は、LNGの火力発電によるものが4割以上を占めます。

JERAで燃料の調達を担当する中村さんは、事態が長期化した場合の影響を懸念しています。

「長期化した場合、価格高騰が恒常化した場合には、一定の電気料金の高騰が残念ながら起きるかなと思っています。LNGだけでなくて石油も石炭の価格も上がっているので、長期化した場合、価格が上に振れる調整が入ってくるのではないかと懸念される」（中村統括部長）