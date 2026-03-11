編み物中毒者kiho.さんの「シュシュ」のワークショップレポート
２月９日に編み物のワークショップ「編み物中毒者 kiho.さんとつくる かぎ針編みのこもの」が開催されました。２月初旬に発売された『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』の刊行記念イベントです。講師は『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』や『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』の著者の１人であるkiho.さん。
この日のワークショップは午前と午後の２部構成。午前は『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』に掲載されている「シュシュ」のスペシャルバージョン、午後は「アフリカンフラワーモチーフのバッグ」を編みます。
第１回となる今回は、「シュシュ」のワークショップの模様をお届けします。（全３回）
取材・文：庄司靖子 写真：奥陽子 協力：ハマナカ、foglinenwork
人気のアイテム、シュシュを編むワークショップ
今回がワークショップの講師デビューというkiho.さん。会場の準備をしている間に、今の心境を聞いてみました。
「もう、ドキドキです。緊張以外の何ものもありません！」とのこと。
予定の時刻になり、参加される方々が会場にやってきました。みなさんも少し緊張の面持ちです。 まずは参加者さんに毛糸の色を選んでいただくところから。シュシュはkiho.さんの発表作品のなかでも大人気のアイテムです。今回は２種類の色の組み合わせを用意しました。
各々好みの色を選んだところで着席。kiho.さんが「楽しみましょう！」と元気に挨拶すると、ワークショップがスタートしました。
ヘアゴムに毛糸を編みつけるのが難しい！
参加者さんがかぎ針やはさみを用意しているタイミングで、編み物歴がどのくらいか聞いてみました。１年、３か月、なかにははじめて３週間という人も！
でも全員が細編み、中長編み、長編みをマスターしています。
kiho.さんが最初の編み方を説明するとさっそく編みはじめます。 ただ、ヘアゴムに糸を編みつける作業はなかなか難しく、毛糸とかぎ針とヘアゴムをどのように持ったらいいか戸惑ってしまう人も。そこでkiho.さんが「こうやって持つといいですよ」と、持ち方から最初の編みつけ方までゆっくり丁寧にデモンストレーションしていきます。
「最初にヘアゴムに編みつけるなんて初心者向きじゃなかったかも！ モヘアもほどきづらいし、難しかったですよね。本当にごめんなさい！」とkiho.さん。その言葉に参加者さんも思わず笑ってしまいます。ふっと緊張が解けた瞬間でした。
全員が集中し、会場はとても静か
編み進むにつれ、最初は編む手がぎこちなかった人も、だんだんと慣れてきました。
手を動かし、頭の中では数を数えているので誰も喋らず、会場にはとても静かな時間が流れていきます。みなさん、驚くべき集中力！
kiho.さんも一緒に席について編みはじめました。すると、近くに座っていた人が「早い！」と一言。沈黙が破られました。目の端にkiho.さんの編む姿、スピードの速さが入ってきて驚き、思わず声を発してしまったようでした。
１段めを編み終えたkiho.さんが席を回り、「わからないことがあったら質問してくださいね」とときどき声をかけ、アドバイスをしていきます。
１段めを編んだところで最初の目とつなげるため、“引き抜き編み”の説明がはじまりました。
気軽に質問できるなごやかな雰囲気
「どこに針を入れるのかわからない……」「これで合ってますか？」など、不安な人はkiho.さんに質問します。
kiho.さんが実際に編んで、その部分を見てもらいながら「この目に入れるんですよ」と、レクチャー。疑問が解けたときのみなさんの目がキラキラしていました。
誰も手を止めず編み続けます
２段めからは規則的に目数を増やしていくので気持ちに余裕が生まれます。みなさん大体同じタイミングで２段めに進み、会場は少しほっとした空気に包まれました。
開始から１時間が経ったころ、紅茶とケーキが運ばれてきました。この辺りでブレイクタイム……ですがみなさん編む手を休ませません。編むことが楽しくてやめたくないというのが伝わってきます。
最初はうまくいかずやり直していた人も、だんだんと形になっていく編み地を見て楽しそう。かぎ針を動かす手もリズミカルです。
縁編みはkiho.さんが実際に編んでポイントを解説
シュシュのフリルがかわいらしく出てきて、あとは縁編みです。でも、縁編みがこれから、という人もいるなかで、無情にも終了の時間が迫っていました。縁のピコット編みと、２段めと３段めの間に入れる引き抜き編みのラインはkiho.さんの実演をみなさんに見てもらい、それぞれ持ち帰って仕上げることに。
編み方を理解して完成のイメージができたところで午前の部が終了しました。
参加の理由は「kiho.さんに会いたかったから」
ここでワークショップに参加した理由を聞いてみると、みなさん口をそろえて「kiho.さんに会いたかったから！」と答えてくれました。
「ここへ来るまでは緊張しましたが来たら楽しかった」という声がたくさん。
なかには「これからは、自分からもっと動こうと思います。こうやって一歩踏み出せば編み物している人と交流できるんだと知ったので」と、目標を決めた人もいらっしゃいました。
また、「普段自分のために時間をつくってゆったり過ごすことがないので、とても贅沢な時間を過ごせました」と、別の視点からの感想もいただきました。
どんどん編んで、編み物を楽しんで！
最後の挨拶でkiho.さんから「同じ編み方でも色を替えるだけで雰囲気が変わるので、どんどん編んでください。私の編み図じゃなくてももちろんいいので、編み物を楽しんで！」と、力強いメッセージ。
さらに、「みなさんは私のはじめてのワークショップのはじめての参加者さんです。一生忘れません！ またやりましょう！」と、思いのこもった言葉がかけられました。
終了後、kiho.さんと参加者全員で記念撮影。kiho.さんや、今日知り合った人同士の楽しげな会話は尽きません。名残を惜しむように、交流の輪が続いていました。
後日、参加者さん数人でオンライン編み会を開き、シュシュを完成させたといううれしい報告が！
さっそく新しい楽しみ方を見つけてくださったことに、編み物の力を感じ、静かな感動を覚えました。これからも、それぞれのペースで編み物の時間を楽しんでいただけたらうれしいですね。
次回は午後のワークショップ「アフリカンフラワーモチーフのバッグ」の模様をお届けします！