「亡くなった父とドライブしている気分に…」“車の中が素直になれる場所”リスナーのメッセージにユージ＆吉田明世が胸を打たれる
タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。
3月11日（水）の放送では、「自分の気持ちを素直に出せる場所、ありますか？」というテーマでリスナーからメッセージを募集。亡き父との絆を感じるという、リスナーのエピソードにパーソナリティの2人が思いを馳せました。
＜リスナーからのメッセージ＞
自分に素直な気持ちを出せる場所は、車の中です。去年亡くなった親父から託された車で、もともとは親父が乗っていました。親父が病気でもう乗る機会が少なくなったからと、預かる形で自分がメンテナンスを兼ねて乗っていました。
それから1年も経たずに親父は亡くなり、今は車を運転する時に、親父と話をするように気持ちを吐き出しています。実家にいる母親の様子を定期的に見に行く時も、今も親父の車で行き来しています。（埼玉県・40代・男性）
＊
このメッセージに、吉田は「お父さんも嬉しいでしょうね。自分の大切な車を息子さんが引き継いでくれて、今も大切に乗り続けてくれて」としみじみ。
ユージも、リスナーが父親のことを“親父”と呼ぶその関係性に注目し、「お父さんも息子さんを信頼しているからこそ、大切な車を託したわけじゃないですか」と推察。さらに、物理的な距離を超えた親子の絆について、次のように語りました。
「息子さんからすると、お父様は今、近くにはいなくなってしまったけれど、この車にお父さんの気持ちがあるとすれば、乗っている時は一緒にドライブをしているようなものですよね」
さらにユージは、「悲しいことがあった時は、車の中で自分の気持ちを話すことによって、『お父さんが聞いてくれている』と感じられる。そんな場所があるというのは、すごくいいことじゃないですか」と、リスナーにとっての“車内”という空間の尊さに共感。
亡き父との思い出が詰まった車が、今もなお、親子が対話するための大切な場所となっているというエピソードに、スタジオは温かい空気に包まれました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7713
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
3月11日（水）の放送では、「自分の気持ちを素直に出せる場所、ありますか？」というテーマでリスナーからメッセージを募集。亡き父との絆を感じるという、リスナーのエピソードにパーソナリティの2人が思いを馳せました。
（左から）パーソナリティの吉田明世、ユージ
＜リスナーからのメッセージ＞
自分に素直な気持ちを出せる場所は、車の中です。去年亡くなった親父から託された車で、もともとは親父が乗っていました。親父が病気でもう乗る機会が少なくなったからと、預かる形で自分がメンテナンスを兼ねて乗っていました。
それから1年も経たずに親父は亡くなり、今は車を運転する時に、親父と話をするように気持ちを吐き出しています。実家にいる母親の様子を定期的に見に行く時も、今も親父の車で行き来しています。（埼玉県・40代・男性）
＊
このメッセージに、吉田は「お父さんも嬉しいでしょうね。自分の大切な車を息子さんが引き継いでくれて、今も大切に乗り続けてくれて」としみじみ。
ユージも、リスナーが父親のことを“親父”と呼ぶその関係性に注目し、「お父さんも息子さんを信頼しているからこそ、大切な車を託したわけじゃないですか」と推察。さらに、物理的な距離を超えた親子の絆について、次のように語りました。
「息子さんからすると、お父様は今、近くにはいなくなってしまったけれど、この車にお父さんの気持ちがあるとすれば、乗っている時は一緒にドライブをしているようなものですよね」
さらにユージは、「悲しいことがあった時は、車の中で自分の気持ちを話すことによって、『お父さんが聞いてくれている』と感じられる。そんな場所があるというのは、すごくいいことじゃないですか」と、リスナーにとっての“車内”という空間の尊さに共感。
亡き父との思い出が詰まった車が、今もなお、親子が対話するための大切な場所となっているというエピソードに、スタジオは温かい空気に包まれました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7713
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/
番組公式X：@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652
番組公式X：@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652