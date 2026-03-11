15年前に発生した東日本大震災。発生直後から今も被災地支援を続けている氷見市の男性がいます。その縁でつながり、宮城県から氷見市に移住した男性もいます。震災の記憶をつなぎながら、いまも続く被災地支援。復興を願う港町の絆を取材しました。



氷見市観光協会 松原勝久会長

「なんか、あっという間の気がします。15年前の3月11日は、本当に全国の皆さんの深い悲しみに覆われた日でした」





氷見市観光協会会長の松原勝久さんです。2011年3月。東日本大震災の発生から1週間後、松原さんは東北の友人からの支援の要請を受け、物資を積んだ車で宮城県へ向かいました。松原勝久さん「富山県の氷見から」石巻市の住民「氷見？炊き出し班ですか？」松原さんは避難所を回り、衣類や温かいうどんを提供しました。被災者の多くは、この日初めて、温かい食事を口にしました。松原勝久さん「うどんの方どうでしたか？」気仙沼市の住民「おいしかったです」松原勝久さん「また来るようにしますので、それまで皆さん頑張ってください」松原さんの活動をきっかけに始まった支援の輪は、氷見全体へと広がりました。2011年10月、氷見市の湊町内会は、宮城県気仙沼市で勇壮な獅子舞を披露し、被災者を激励しました。氷見と気仙沼。ふたつの港町が固い絆で結ばれました。そして、おととし元日の能登半島地震では、氷見市にある松原さんの自宅も被害を受けました。今度は自らが被災者となったその直後。氷見市観光協会 松原勝久会長「本当に驚くぐらい早くご連絡いただいて。坂井さんだったりとか、仲間が一緒に来て（支援を）やっていただいた」この時、真っ先に駆け付けたのが、宮城県気仙沼市の坂井政行さんでした。15年前、松原さんに支援を求めた人です。坂井政行さん「1回目の小さな地震の時に松原君と電話してたんですよ。そしたら2回目の大きい地震が起きたから、こりゃ大変だと思って。すぐに東北に手を回して物資集めて」気仙沼で復興支援の会社を立ち上げていた坂井さん。今度は仲間とともに、被災直後の氷見へ恩返しに駆け付けたのです。氷見市観光協会 松原勝久会長「東北の方から被災した子供たち、すごく大人になってたんですけど、反対に助けに来てくれたりして、あれはやっぱり嬉しかったですね。そういった心の繋がりが今に繋がっている」東北でのボランティア活動をきっかけに坂井さんや松原さんと知り合い、氷見に住まいを構えた人もいます。宮城県南三陸町との2拠点生活を送っている、鈴木隆則さんです。ボランティア東北ファミリア 鈴木隆則代表「やはり地元の人と普通の話をしないと、ボランティア活動というのは続かないし、できないんですよね。心のつながりというのは、同じ目線で同じ生活をして、初めて見えてくるものですから。氷見はきっと（復興まで）長くかかるだろうなという勝手な私の判断で、松原さんにお願いして、約1年半前からこちらの方に住まわせて、いろいろ活動させていただいている」鈴木さんは「支援のあるまちづくり」を進める松原さんの考えに共鳴し、東京の大学生や高校生らを氷見に招き、復興支援や地域の活動に加わってもらうことで、将来的な「交流人口」や「関係人口」を増やそうと活動しています。氷見市観光協会 松原勝久会長「大学生とか高校生の方々を集めていただいて、氷見や能登半島の支援も継続してやっていただけるということは、子どもたちにも善意の心とか、ボランティアの心を育ててもらっているので、そういった人助けの人づくりにすごくつながっていると思います」一方、鈴木さんは今でも氷見から東北へ通い、被災者の思いを代弁する「朗読劇」を開く活動も続けています。ボランティア東北ファミリア 鈴木隆則代表「被災地の方々は、被災当時の話をなかなかできないんですよね。朗読劇のような形で語って いただけるというのが、減災・防災にもう一度取り組んでみようかという考えの一端になっていただければいいのかなと思っています」松原さんは、行政の手が届きにくい日常のニーズにも目を向けた継続的な支援、そして「人とのつながり」を日ごろから保ち続ける必要性を訴えます。氷見市観光協会 松原勝久会長「震災は忘れてはいけませんけれども、もちろん。助け合いの心とか、人のつながりというものは、もっと忘れてはいけない。これからもずっと繋いでいくことが大切だなと思います。それが、きっと非常時にすごい力になるんだということを、今も実感していますし、これからもそういったつながりを大切に、できる限りの支援活動や皆さんのつながりを持っていきたいと思っています」震災の記憶を語り継ぎ、人と人がつながり互いを考えることが、将来の災害での被害を小さくする第一歩だと感じました。