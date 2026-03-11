タレントの辻󠄀希美（38）が、生後7カ月の次女・夢空ちゃんの“あざとい”最新ショットを公開した。

【映像】授乳中の辻希美や夢空ちゃんの“あざとい系女子”ショット

2025年8月8日に次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽とともに3男2女、5人の子どもを育てている辻。Instagramでは授乳中の様子や、生後半年を迎えた夢空ちゃんの記念写真など、育児の様子を発信してきた。

2月27日にはストーリーズで「髪の毛ボサボサで失礼」とラフなスウェット姿で夢空ちゃんを抱っこする写真を投稿し、飾らない母親としての姿を披露。3月9日のブログでは「夢空と青空(せいあ)。すごくいい写真 7カ月と15歳 15歳差兄妹です」と、長男と見つめあう姿も公開していた。

次女・夢空ちゃんの“あざとい系女子”ショット公開

翌日には「あざとい」というタイトルでブログを更新し、「ホウレン草食べてこぉなりました あざとい系女子 たまらん」と、夢空ちゃんの可愛さにメロメロになった様子で最新ショットを披露している。

（『ABEMA NEWS』より）