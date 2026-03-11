【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米ＣＮＮは１０日、米国とイスラエルによる攻撃が続くイランが、ホルムズ海峡に機雷の敷設を始めたと報じた。

米国のトランプ大統領はＳＮＳで機雷敷設の「報告はない」と否定した上で、機雷が敷設されて撤去されない場合は「イランの軍事的代償は前例のないものとなる」と警告した。

ＣＮＮによると、イランは事実上封鎖中のホルムズ海峡に、この数日間で機雷数十個を敷設した。イランが機雷敷設の能力をほぼ維持し、今後も数百個の敷設が可能とも伝えている。

米ＣＢＳニュースも１０日、米当局者の話として、イランが機雷２〜３個を搭載できる小型艇を運用していると報じた。機雷保有量は２０００〜６０００個で、自国製のほかロシア製や中国製もあるという。

米中央軍は１０日、イランの機雷敷設艦１６隻を破壊したと発表した。米軍は機雷敷設艦や機雷貯蔵施設への攻撃を集中的に行う方針だ。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１１日、イスラエルや中東各地の米軍基地を標的に、「これまでで最も過酷な作戦」を実施したと発表した。バーレーンの米海軍第５艦隊司令部やイラク北部の米軍基地などを攻撃したとしている。機雷敷設については言及していない。