クズ男役でブレイク中の俳優が“あまあま”な家庭生活告白…つい娘に買い過ぎてしまうものとは

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

3月10日（火）の同番組に、ゲストとして竹財輝之助が出演した。

竹財が妻から「買い過ぎです」とクレームがあったものとは…？

【映像】「NOは言えない」娘には“あまあま”な竹財輝之助

『仮面ライダー剣』で俳優デビューし、2025年には出演したドラマで“不倫がバレて失踪する役”“妻のママ友と不倫する男”などを演じて大ブレイク中の竹財。

今回は「竹財輝之助のリアル子育てスペシャル」と題し、育児に悩む8歳の娘のパパ・竹財が子育てについて語った。

もう思春期が始まったのかと娘の態度に戸惑うこともあるという竹財だが、娘に“あまあま”な一面もあるそう。

番組が竹財の妻に“娘に対してパパが甘すぎる！と思うこと”をアンケート調査したところ、「セボンスターを買い過ぎです」との回答があった。

セボンスターとは、菓子に玩具のアクセサリーが付属した商品のこと。竹財の妻は「知らないうちに買い物カゴに入っていても、話し合いを娘として欲しい！」と続ける。

さらに娘が持っているアクセサリーの写真が紹介されると、その数の多さに横澤は「これはすごい！」と驚いた様子。竹財は「3分の2以上僕が買ったもの」とバツが悪そうだった。

「基本、娘が言うことにNOは言わない」という竹財。

ここで横澤が、自身の夫が子どもに何かをねだられた際に「お母さんがいいって言ったらいいよ」と判断を横澤に委ねてくると明かす。そんなときは「お父さんがいいって言ったらいいよ」と夫に投げ返すそうだが、すると夫は「え、いいよ」とあっさりOKしてしまうのだそう。

「ダメって言ってくれよ！」と横澤は不満そうに語ったが、竹財は「言えないですね…娘には言えないなあ」とうつむいていた。