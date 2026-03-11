1万5000人以上が亡くなった東日本大震災から3月11日で15年。県内でも各地で黙とうが捧げられました。現在も50人近くが避難している三条市では追悼式に避難者が参列し、震災から15年を迎えたいまの心境を語りました。



決して忘れることのできないあの日から3月11日で15年。穏やかに過ごしていた日常、そして多くの命が一瞬にして奪われ、その爪痕は今も被災地に刻まれています。





2011年3月11日午後2時46分。東日本大震災では東北地方に巨大な津波が襲い死者1万5901人。いまも2519人の行方がわかっていません。東京電力・福島第一原発事故の影響などで県内には最大で9200人あまりが避難。避難指示の解除などで地元へ戻る人もいますがいまも1714人が県内で避難生活を続けています。一時、800人以上の避難者を受け入れた三条市。避難生活の様子が収められた写真を見つめる男性。避難者のひとり三条市で暮らす佐藤聖幸さん・37歳。〈佐藤聖幸さん〉「ぼくのなかでは本当に全然記憶の中に色濃く残っているのでだからこそあっという間だなと感じるのがきっとそうなんです。15年ということでぼくのなかでもひとつの節目だなって感じていることがあります」福島県南相馬市出身で元力士の佐藤さん。20歳で引退後、実家に戻りました。自宅があったのは福島第一原発から25キロ。「緊急時避難準備区域」に指定されました。発災時、佐藤さんは東京の病院に入院していましたが、三条市に避難していた両親と合流。避難所に身を寄せました。両親が地元に戻った後も避難所に残った佐藤さん。“避難者を受け入れてくれた三条市に恩返しがしたい” 一時は市の臨時職員として働きながら力士だった経験を生かし、イベントではちゃんこ鍋をふるまってきました。地震の発生時刻に合わせて捧げられた黙とう。三条市で毎年行われてきた追悼式は年々参加者が減っていることなどから、ことしが最後の開催になります。〈佐藤聖幸さん〉「風化させないために大事な必要な場だったのでたくさんの方が動いてくれてこういう場をつくってくださることに感謝したいです」ゆくゆくは地元・南相馬市へ帰ろうと考えている佐藤さん。その前にもう一度三条市への恩返しを検討しています。〈佐藤聖幸さん〉「（三条で）ちゃんこ鍋を避難してきたお母さんたちと一緒に出店したという思い出があり最初のルーツでもあると思ってますので、もう一度ありがとうの意味もこめてそういった場ができればと思っています」追悼式では久々の再開も…〈当時のボランティア〉「交流ルームひばりによく遊びに来てたんですよ。中学にいったくらいは知っていて、そのあとずっと会わなくてきょう来たけど変わりようにびっくりして」当時6歳で福島県郡山市から自主避難してきた鈴木天明さん・21歳。今は三条市で暮らしながら追悼式には毎年参加。震災から15年という節目を迎える中で特別な思いで参列しました。〈鈴木天明さん〉「震災があったから離れちゃった人もいっぱいいるんです。でも震災があったから出会えた人もいっぱいいて。こっちで友達もできたしこっちに心の根っこを張ることもできているしそういう意味ではよかったかな。よかった15年間かな。よくしてくださっていい人ばっかりで本当にありがとうございますって感じです」被災地に思いを寄せるのはこちらも…2004年の中越地震で全村避難を余儀なくされた長岡市の旧山古志村です。（リポート）「山古志にある希望の鐘。参加者たちは復興を願い思い思いに鐘を鳴らしています」〈参加者〉「うちらも実際に地震で被害を受けているので、なるべく東北の方に思いが届けばいいかなと思って毎年参加してます」〈参加者〉「山古志がいろんな支援をいただいて今このように住民も暮らせているんですけど、東北の被災地の皆さんのこともずっと思ってるよということをお伝えしたい」〈参加者〉「自分もそうですけどいろんな地震を体験していない世代がその当時を知ることはすごく大事だなと思っています」あの日を忘れない…15年という年月を胸に各地で祈りが捧げられた3月11日。震災の記憶をつなぐ1日となりました。