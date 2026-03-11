水平線が、新曲「三日月」のMVを公開した。

同楽曲は、2月25日にリリースされた最新EP『希望の匂い』の収録曲で、バンドのコーラスワークが響く一曲。MVの監督は、熊谷涼花が務めている。

撮影は長野県の霧ヶ峰にて早朝から行われ、朝日、夕陽、夜と、1日を記録した作品となった。空撮による壮大な景観から、スモークを炊いた躍動感のある演奏シーンなど、水平線の中にある情景、そして音楽に対するピュアな熱、“希望の匂い”が描き出された仕上がりとなっている。

なお水平線は、4月よりゲストにハク。、えんぷていを迎えた『旅するロックンロールツアー2026』を開催。京都公演はすでにチケットが完売しており、他公演はチケット一般発売中だ。

・監督 熊谷涼花 コメント

撮影前日、この時期にしては珍しく雪が降った霧ヶ峰高原で、朝日が昇る瞬間から夕陽が沈む瞬間までを記録しました。歌詞の中にある「変わらないまま変わり続ける」という言葉がとても好きで、空間と時間のグラデーションを意識しながら、このMVを作りました。水平線が届けたい希望の匂いが、映像を通して少しでも伝われば嬉しいです。

・水平線 安東瑞登（Vo/Gt） コメント

前作「エンドレスサマー」と同じ熊谷さんと「今までにない水平線」を作ることができたんじゃないかと思います。メンバー全員で「よろしくお願いしまああああす！！！！」と腹から声を出して撮影がスタートしました。気温は-5℃、全力歌唱・全力撮影、それでも凍え切ってしまいそうなほどで、過去一過酷な撮影でした。笑僕たちの体は大自然に圧倒されたので、皆さんはその映像に圧倒されてほしいです。壮大迫力の裏に、とてつもない忍耐と努力あり！見てもらえなきゃ報われません！

（文＝リアルサウンド編集部）