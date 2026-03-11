東芝ライフスタイル株式会社が、オーブンレンジ「石窯ドーム」の知見を活かした庫内3Dドーム構造のオーブントースター「HTR-D5B」を4月上旬より発売することを発表した。

同製品は、庫内を3Dドーム構造とし、アルミ鏡面仕上げによって熱を効率的に反射することで、食材にムラなく熱を伝える設計となっている。0.2秒で発熱するグラファイト式ハイスペックヒーターを上下に搭載し、高温で一気に焼き上げることで、約60秒でトースト1枚を焼き上げる。

自動メニューとして、トースト（常温・冷凍）、クロワッサン、フランスパンの4種類を搭載している。メニューを選びスタートボタンを押すだけで、温度や時間を設定せずに焼き上げることができる。さらにリベイクメニューも備えており、惣菜パンや揚げ物などのあたためにも対応する。

グリル機能では、上ヒーター加熱による同社最長の3分30秒の連続加熱を実現した。

デザイン面では、待機モード時に主張を抑えたシンプルな外観となり、使用時には操作パネルのアイコンが点灯し、庫内が明るくなることでドームのシルエットが強調される仕様となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）