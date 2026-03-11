これは夢？ 年下イケメンとゼロ距離で迎えた朝【サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません #6】
仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。
「このまま死ぬまで一人だったらどうしよう」と孤独感に襲われる杏のもとにある日、大学生の弟がイケメンの友人・鈴音 色を連れてきた！
「帰る場所がない」という色を一晩泊めてあげた杏だが、妙に懐かれてしまい、「恋愛のサポートをする代わりに、家に住ませてほしい」という同棲契約を突きつけられて……!?
モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLが一つ屋根の下で紡ぐラブストーリー『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』（KADOKAWA）を全22回でお届けします。
色々あった一夜が明けた朝、目覚めると隣に昨日のイケメン!? 信じられない状況に大混乱の杏ですが、何があったのでしょうか？
（漫画：『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』小森薫著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）
『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』小森薫（KADOKAWA）
モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLの契約同棲ラブ！
一つ屋根の下で紡ぐラブストーリー、第1巻！